«Ink»: Ο Danny Boyle σκηνοθετεί τους Jack O’Connell και Guy Pearce στην ταινία για την άνοδο της βρετανικής εφημερίδας «The Sun» (photos/video)

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H άνοδος της δημοφιλούς βρετανικής ταμπλόιντ εφημερίδας «The Sun» είναι το θέμα της νέας δραματικής ταινίας «Ink» βασισμένης στο θεατρικό έργο του Τζέιμς Γκρέιαμ (James Graham).

Στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Ντάνι Μπόιλ (Danny Boyle) πρωταγωνιστούν ο Τζακ Ο’Κόνελ (Jack O’Connell) και ο Γκάι Πιρς (Guy Pearce).

Ο Ο’Κόνελ υποδύεται τον Λάρι Λαμπ (Larry Lamb), τον πραγματικό πρώην αρχισυντάκτη της «The Sun», ενώ ο Πιρς ενσαρκώνει τον Ρούπερτ Μέρντοχ (Rupert Murdoch), τον επιχειρηματία και μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης που αγόρασε την εφημερίδα το 1969.

«Μια ομάδα οραματιστών και ανθρώπων που δεν ταίριαζαν στο κατεστημένο, συνέλαβε την ιδέα για ένα νέο είδος ειδήσεων – ένα είδος που θα προσέφερε στους ανθρώπους αυτό που επιθυμούν και θα άλλαζε την εικόνα του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα», αναφέρεται στη σύνοψη της ταινίας.

Η ταινία «Ink» στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης η Κλερ Φόι (Claire Foy) έκανε παγκόσμια πρεμιέρα του ως ταινία έναρξης στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τον Σεπτέμβριο και θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ από τις 8 Ιανουαρίου θα είναι διαθέσιμη για προβολή μέσω streaming στο Netflix.

Η πλατφόρμα streaming κοινοποίησε το trailer της ταινίας, που ιχνηλατεί αυτή τη σκοτεινή δημοσιογραφική κληρονομιά, η οποία εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο μέχρι σήμερα.

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