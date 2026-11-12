Μαρία Ιωαννίδου κατά Εριέττας Μαυρουδή: «Είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα – Eίναι τρελή, ας πάει σε ένα τρελοκομείο να ηρεμήσει» (Video)

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Την έντονη αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Εριέττας Μαυρουδή τόσο για τον Φρέντυ Γερμανό όσο και για την κόρη της, Ναταλία Γερμανού.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η χορογράφος και ηθοποιός δεν έκρυψε -μεταξύ άλλων- την ενόχλησή της για τις αναφορές και στο πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για «φθηνά πράγματα» με τα οποία η ίδια αρνείται να ασχοληθεί καθώς κάνουν κακό τόσο στην ίδια όσο και στη μνήμη του Φρέντυ.

«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα στον κόσμο που πιθανότατα δεν με ξέρει. Ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο. Είναι τρελή, δεν είναι στα καλά της. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια φτηνά πράγματα, γιατί είναι πολύ φτηνά και για μένα και για τον Φρέντυ και για τη μνήμη του. Δεν θα κάτσω να κατινιάσω. Δεν είμαι κατίνια εγώ. Αυτή είναι» δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός διέψευσε τον ισχυρισμό της Εριέττας Μαυρουδή ότι τη μετέφερε εκείνη στο νοσοκομείο μαζί με τον Φρέντυ Γερμανό επειδή η ίδια δεν ήθελε να δείξει την ταυτότητά της και να αποκαλυφθεί η ηλικία της.

«Εγώ ήμουν αρκετά νέα, δεν οδηγούσα και της είχα ζητήσει να μεταφέρουμε μία δυο φορές τον Φρέντυ επειδή εκείνη οδηγούσε. Θέλω δεν θέλω, την ταυτότητα τη δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή δηλαδή. Και που το ακούω ανατριχιάζω» τόνισε.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν, επίσης, η αντίδρασή της στον ισχυρισμό της Εριέττας Μαυρουδή ότι την ειδοποίησαν την ημέρα που πέθανε ο Φρέντυ Γερμανός.

«Ψέματα. Γιατί να την καλέσουνε; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν και εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ. Εγώ ήμουνα δίπλα του. Εγώ του κρατούσα το χεράκι και εγώ του έκλεισα τα ματάκια του. Με βοηθούσε στις δουλειές μου. Δεν είχε απιστήσει ποτέ ο Φρέντυ» είπε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, τέλος, στη σχέση της Ναταλίας Γερμανού με τη μητέρα της, λέγοντας: «Πικραμένη ήταν η Ναταλία από όσο ξέρω. Δεν εκτιμούσε το γεγονός ότι την είχε παρατήσει η μητέρα της».

Ερωτξθείσα τι θα έλεγε στην Εριέττα Μαυρουδή αν τη συναντούσε, η Μαρία Ιωαννίδου απαντά:

«Καταρχήν δεν θα την αναγνώριζα. Δεν την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Αν είχα διάθεση και κέφια και καιρό και χρόνο, θα της έκανα μια ωραία μήνυση. Αλλά δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με την κυρία Μαυρουδή. Βασικά θέλω να τελειώνει η ιστορία, να μη με αναφέρει γιατί με ματιάζει».

Τέλος, εξήγησε ότι επιθυμεί να διατηρήσει το επώνυμο του Φρέντυ Γερμανού ακόμη και μετά τον θάνατό της.

«Έτσι έχω ζητήσει από τον σύντροφό μου τον τωρινό, τον Δημήτρη, αν πάω πρώτη εκεί στο… Να γράψουν όπως γράφει η ταυτότητά μου. Η ταυτότητά μου γράφει Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού», ανέφερε.

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