search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 20:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2026 20:07

Emily in Paris: Στον… αέρα το πρώτο τρέιλερ της 6ης σεζόν, με Μυκονιάτικο «χρώμα» – Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο, λέει η Λίλι Κόλινς

11.11.2026 20:07
lilly collins 99- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της 6ης, που θα είναι και η τελευταία, σεζόν του «Emily in Paris», δίνοντας μια πρώτη ιδέα στους φαν της σειράς του Netflix για το μεγάλο δίλημμα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Έμιλυ στην τελευταία της περιπέτεια.

Η 5η σεζόν ολοκληρώθηκε με την Έμιλι να χωρίζει από τον Ιταλό σύντροφό της, Μαρτσέλο, τον οποίο υποδύεται ο Εουτζένιο Φραντσεσκίνι, αφού είχε μετακομίσει στη Ρώμη προκειμένου να δώσει μια ευκαιρία στη μεταξύ τους σχέση. 

Ο νέος κύκλος, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου στο Netflix, βρίσκει την Έμιλι «να περνά σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού», σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, καθώς «αντιμετωπίζει καθοριστικές επιλογές που δοκιμάζουν την απόλυτη αφοσίωσή της». «Όμως, καθώς απρόσμενες επαγγελματικές συγκρούσεις και μεταβαλλόμενες σχέσεις την αναγκάζουν να επανεξετάσει πού βρίσκεται το πραγματικό της μέλλον, πρέπει να κάνει μια τελευταία επιλογή ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο τρέιλερ, η Έμιλι θυμάται την απόφασή της να μετακομίσει στο Παρίσι, περιγράφοντας την αρχή της ζωής της στη γαλλική πρωτεύουσα ως «μια μικρή, διασκεδαστική παράκαμψη», προτού τα πράγματα γίνουν «περίπλοκα», «δραματικά» και «χαοτικά». «Αυτό δεν είναι απλώς μια διασκεδαστική χρονιά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ζωή σου», λέει η Μίντι στην Έμιλι.

Στη συνέχεια, η Σιλβί, την οποία υποδύεται η Φιλιπίν Λερουά Μπολιέ, συμβουλεύει την Έμιλι να «ερωτευτεί» και να κάνει λάθη», ενώ η Έμιλι και η Μίντι σηκώνουν τα ποτήρια τους και ετοιμάζονται για «μια τελευταία ιστορία». «Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο», λέει η Έμιλι.

Το υπόλοιπο teaser δίνει στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά στο ταξίδι της Έμιλι και της Μίντι στην Ελλάδα, όπου φαίνεται πως συναντούν ξανά τον Γκαμπριέλ, τον οποίο υποδύεται ο Λούκας Μπράβο, στη Μύκονο. Όταν τον ρωτούν τι κάνει, εκείνος τους απαντά αρχικά: «Είστε έτοιμες;».

Στην τελευταία σεζόν επιστρέφουν ο Λουσιέν Λαβίσκουντ στον ρόλο του Άλφι, η Μίνι Ντράιβερ ως πριγκίπισσα Τζέιν, ο Μπρούνο Γκερί ως Λικ, ο Σάμιουελ Άρνολντ ως Ζιλιέν και ο Γουίλιαμ Αμπάντι ως Αντουάν.

Διαβάστε επίσης:

Κέιτ Μίντλετον: Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού σε νοσοκομείο με παιδιά, μετά τη δημόσια εξομολόγησή της για τη μάχη της με τον καρκίνο

Βιβλίο επαναφέρει στο προσκήνιο τη φήμη ότι ο Τζο Κένεντι πλήρωσε την Τζάκι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να μείνει με τον JFK

«Ebenezer»: Το μεγάλο στοίχημα της επιστροφής του Τζόνι Ντεπ στο σινεμά μετά από 8 χρόνια





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vautrin-pistorius
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικές ανησυχίες για το γερμανικό πυραυλικό οπλοστάσιο – Ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης

stegastiki krisi
ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία μέχρι τη Βουλή για το δικαίωμα στην στέγη (Photos)

lilly collins 99- new
LIFESTYLE

Emily in Paris: Στον… αέρα το πρώτο τρέιλερ της 6ης σεζόν, με Μυκονιάτικο «χρώμα» – Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο, λέει η Λίλι Κόλινς

Aramata
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος της 24χρονης Αραμάτας – Η διαδρομή της από τη Φολέγανδρο στην Αθήνα 

abu-dhabi-123
ΚΟΣΜΟΣ

Τι ζητούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία – Αμετακίνητη η Ρωσία στο εδαφικό, προαναγγέλλει επέκταση της ζώνης ασφαλείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάλοπ RealPolls: Κρατάει το 3 μπροστά η ΝΔ, στο 5,2% η διαφορά ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ - 3 στους 4 δεν εμπιστεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το χειμώνα

mitsotakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φεύγω αν πάρω κάτω από 25%, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή

Youvarlakia-Avgolemono
CUCINA POVERA

Γιουβαρλάκια σούπα με βελούδινο αυγολέμονο

Untitled Design
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας μπήκε σε χωράφι και ράβδιζε ελιές στην Πρέβεζα - «Το 'χω παιδιά, θα 'ρθω του χρόνου να βοηθήσω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 20:32
vautrin-pistorius
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικές ανησυχίες για το γερμανικό πυραυλικό οπλοστάσιο – Ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης

stegastiki krisi
ΕΛΛΑΔΑ

Στεγαστική κρίση: Διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία μέχρι τη Βουλή για το δικαίωμα στην στέγη (Photos)

lilly collins 99- new
LIFESTYLE

Emily in Paris: Στον… αέρα το πρώτο τρέιλερ της 6ης σεζόν, με Μυκονιάτικο «χρώμα» – Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο, λέει η Λίλι Κόλινς

1 / 3