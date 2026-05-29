ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 21:44
29.05.2026 20:42

Emily in Paris: Το ξέφρενο πάρτι στη Μύκονο για το τέλος των γυρισμάτων – Από τη macarena στο… συρτάκι (Video)

Με ένα μεγάλο πάρτι, σε πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού, γιόρτασαν οι συντελεστές του Emily in Paris το τέλος των γυρισμάτων στη Μύκονο.

Το παρών έδωσαν όλοι οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς: η Lily Collins, o Lucas Bravo, o Lucien Laviscount και η Ashley Park με την τελευταία να κλέβει την παράσταση.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός διασκέδασε με την ψυχή της, κρατώντας αναμμένα βεγγαλικά και χορεύοντας στους ρυθμούς της μουσικής.

Το highlight της βραδιάς, όμως, ήταν όταν αποφάσισε να κάνει… ιππασία, όπως γράφει το Mykonoslive tv. Με αστείρευτη ενέργεια και χιούμορ, η σταρ του Netflix ανέβηκε πάνω σε ένα επιβλητικό γλυπτό αλόγου κρατώντας έναν αναμμένο πυρσό στα χέρια της και έδωσε το σύνθημα για ξέφρενη διασκέδαση.

Το πάρτι είχε πολλή μουσική: από μακαρένα μέχρι συρτάκι το οποίο έδωσε ελληνικό χρώμα στην βραδιά και έκανε όλο τον κόσμο να χορεύει.

Το πάρτι διήρκεσε ως τις πρώτες πρωινές ώρες όταν οι προσκεκλημένοι άρχισαν να επιστρέφουν στα δωμάτια τους για να κατευθυνθούν συνέχεια στο αεροδρόμιο.

