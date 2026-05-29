Βρετανία: Νέες πληροφορίες για τον 46χρονο ομογενή που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν – Είχε εγκαταστήσει κρυφή κάμερα σε κάλτσα

Ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία εμφανίστηκε ο 46χρονος ομογενής, κάτοικος Μονάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρακολούθηση δημοσιογράφου του Iran International, για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών που οι βρετανικές Αρχές θεωρούν πως συνδέεται με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Times of Israel, η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι ο άνδρας ταξίδεψε στη Βρετανία κατόπιν εντολών ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, με στόχο την παρακολούθηση δημοσιογράφου που έχει επικριτική στάση απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Κατά την παρουσίαση της υπόθεσης στο δικαστήριο, η εισαγγελία ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος εντόπιζε και επισκεπτόταν διευθύνσεις που σχετίζονταν με τον δημοσιογράφο, καταγράφοντας υλικό από κατοικίες και οχήματα, μέσω φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης.

Η μυστική κάμερα και οι αποστολές δεδομένων

Σε δεύτερη επίσκεψή του στη Βρετανία, όπως ειπώθηκε στην ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ στο κεντρικό Λονδίνο, «εγκατέστησε μια κρυφή κάμερα, κρυμμένη μέσα σε μια κάλτσα», η οποία «ήταν σε θέση να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα στο εξωτερικό», σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο 46χρονος κατηγορείται ότι παρείχε βοήθεια σε υπηρεσίες πληροφοριών ξένου κράτους, το οποίο εκτιμάται ότι είναι το Ιράν, όταν στοχοποίησε τον δημοσιογράφου που εργάζεται για το Iran International, Μέσο Ενημέρωσης στην περσική γλώσσα με επικριτική στάση απέναντι στην Τεχεράνη.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, για τους ανωτέρω σκοπούς ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε δύο περιπτώσεις, από τις 16 έως τις 21 Απριλίου και στη συνέχεια από τις 12 έως τις 14 Μαΐου.

