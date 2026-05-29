Χωρίς απόφαση η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για το Ιράν – Δεν διαπραγματεύεται το πυρηνικό της πρόγραμμα η Τεχεράνη

Η συνάντηση του Προέδρου Τραμπ στην Αίθουσα Κρίσεων διήρκεσε περίπου δύο ώρες, αλλά ο πρόεδρος δεν κατέληξε σε κάποια απόφαση για κάποια νέα συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στους New York Times.

Η αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα θέματα που συζητούνται, συμπεριλαμβανομένου του ξεπαγώματος κεφαλαίων για τους Ιρανούς, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα, η ιρανική διπλωματία είχε επιβεβαιώσει πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ανακοίνωσε μια επικείμενη απόφαση.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, όπως μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

«Σε αυτήν τη φάση, έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου, δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως ετοιμάζεται να λάβει μια «οριστική απόφαση» σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, όμως ιρανικές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Fars διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς σε δύο κεντρικής σημασίας σημεία: την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε γνωστοποιήσει πως θα συναντηθεί με συμβούλους στην Αίθουσα Κρίσεων του Λευκού Οίκου για να αποφασίσει εάν θα υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν, όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Κρίσεων, για να λάβω μια τελική απόφαση», έγραψε ο Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση διευκρινίζοντας τις παραμέτρους της συμφωνίας.

Ο Τραμπ είπε, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν «πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα» και ότι «το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως» χωρίς διόδια ή περιορισμούς στην κυκλοφορία.

Είπε ότι οι νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν στην πλωτή οδό πρέπει να «τερματιστούν».

Και είπε ότι ο αποκλεισμός του στενού από τις ΗΠΑ θα «αρθεί», επιτρέποντας στα πλοία που είχαν παγιδευτεί στη διώρυγα να αρχίσουν να πλέουν ξανά.

Σχετικά με το ακανθώδες ζήτημα του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι θα «ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες» και θα καταστραφεί σε συντονισμό με το Ιράν.

«Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας», έγραψε, μια προφανής αναφορά στην οικονομική ανακούφιση του Ιράν ως μέρος της συμφωνίας.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, αλλά ότι ο Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση. Το Ιράν αρνήθηκε ότι είχε δώσει την τελική του έγκριση.

Ενώ το Μνημόνιο Συνεργασίας ορίζει ότι οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν επακόλουθες διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της 60ήμερης παράτασης της εκεχειρίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, ο Τραμπ επιμένει και πάλι ότι αυτή η «πυρηνική σκόνη»θα «ανακαλυφθεί» και θα καταστραφεί από τις ΗΠΑ σε στενό συντονισμό με το Ιράν και την υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας του ΟΗΕ.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ

Από την πλευρά της η Τεχεράνη λέει ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο επικύρωσης και δεν έχει ληφθεί ακόμα η τελική απόφαση.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές, απέρριψε την τελευταία δήλωση του Τραμπ σχετικά με τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν ως «μείγμα αλήθειας και ψεμάτων».

Οι ανώνυμες πηγές ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ, στην πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, διαστρέβλωσε βασικά στοιχεία του σχεδίου συμφωνίας σε μια προσπάθεια να ισχυριστεί μια «ψεύτικη νίκη».

Συγκεκριμένα, οι πηγές ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι το εμπλουτισμένο υλικό του Ιράν θα καταστραφεί είναι «θεμελιωδώς αβάσιμος» και ότι ο ισχυρισμός του ότι το Ιράν πρέπει να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ χωρίς να χρεώνει τέλη δεν αντικατοπτρίζεται επίσης στο σχέδιο συμφωνίας.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι ο Τραμπ παρέλειψε να αναφέρει άλλες βασικές διατάξεις του σχεδίου συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και της θέσπισης πλήρους εκεχειρίας στον Λίβανο.

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε «πολιτική συμφωνία», αν και η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Μεταξύ του τραύματος και της εκβαρβάρωσης: Οι πόλεμοι του Νετανιάχου εντείνουν τη βία και τα προβλήματα ψυχικής υγείας στην ισραηλινή κοινωνία

Μεντβέντεφ: H EE «να βγάλει τον σκασμό» για τη συντριβή του ρωσικού drone – Οι πολίτες της «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι»

Καύσωνας στη Δ. Ευρώπη: Ρεκόρ 40,3 βαθμών στην Πορτογαλία – Λυγίζουν οι ράγες στο Παρίσι, «καμίνι» οι σχολικές αίθουσες