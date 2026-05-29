Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ, Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, μετά από δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή «με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον», έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.

Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του.

Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.

Όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Κωνσταντίνος Τασούλας για Νίκο Ταγαρά: Παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές

Τη θλίψη του για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι «η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές».

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά.

Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», ανέφερε στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο κ. Τασούλας.

Κακλαμάνης για Νίκο Ταγαρά: «Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο»

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, δήλωσε:

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη, που αποχαιρετώ σήμερα έναν πραγματικό φίλο, έναν άξιο πολιτικό, ένα υπόδειγμα επαγγελματία, έναν σπουδαίο οικογενειάρχη. Αυτός ήταν ο Νίκος Ταγαράς. Ένα κλασσικό παράδειγμα ήθους που συνάντησα στην πολιτική μου πορεία επί δεκαετίες. Ο Νίκος συνέδεσε το όνομα του για πάντα με τολμηρές μεταρρυθμίσεις ξεκινώντας από την Αυτοδιοίκηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία αλλά και ως Υπουργός στη συνέχεια. Μεταρρυθμίσεις, που διαμόρφωσαν και θα διαμορφώσουν στο μέλλον έναν καλύτερο τόπο για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αγωνίστηκε πάντα με συνέπεια, με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης σε όποια θέση κι αν υπηρέτησε.

Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και φίλους του.

Χατζηδάκης για Νίκο Ταγαρά: Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του σημείωσε ότι ο Νίκος Ταγαράς ήταν ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό.

«Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση.

Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!», έγραψε ο κ. Χατζηδάκης.

Γεωργιάδης: Ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου

Για έναν «από τους καλύτερους ανθρώπους» που έχει γνωρίσει στη ζωή του έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχήθηκε κουράγιο στην οικογένεια του Νίκου Ταγαρά και σημείωσε πως η απώλειά του σηματοδοτεί ένα «πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την κυβέρνηση και για την χώρα». «Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Συγκλονισμένος ο Παύλος Μαρινάκης

Σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε συγκλονισμένος από την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

«Συγκλονισμένος αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά. Ήταν ένας από τους πιο δραστήριους, ευγενείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που γνώρισα. Αθόρυβος, αλλά αποτελεσματικός υπουργός, έμπειρος κοινοβουλευτικός και άξιος εκπρόσωπος των πολιτών της Κορινθίας. Πρωτίστως ένας αγωνιστής της ζωής, που πάλεψε μέχρι τέλους. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους» ανέφερε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.

Θεοδωρικάκος για Νίκο Ταγαρά: Υπήρξε θαυμάσιος άνθρωπος ευγενής, δημιουργικός, φιλικός

«Ένας εξαιρετικός συνάδελφος και καλός φίλος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, έφυγε από τη ζωή. Υπήρξε θαυμάσιος άνθρωπος ευγενής, δημιουργικός, φιλικός» ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας: «Πάλεψε σκληρά με τον καρκίνο κι ήταν όρθιος μέχρι το τέλος στο καθήκον. Τον αποχαιρετώ με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και πολύ μεγάλη λύπη. Θερμά συλλυπητήρια σε όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Πλεύρης: Θλίψη για την απώλεια του εξαιρετικού φίλου Νίκου Ταγαρά

«Με θλίψη πληροφορούμαστε την απώλεια του εξαιρετικού φίλου Νίκου Ταγαρά. Συλλυπητήρια στους οικείους του», έγραψε από την πλευρά του για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Δένδιας για Νίκο Ταγαρά: Διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για το θάνατο του Νίκου Ταγαρά ανέφερε: «Ο συνάδελφος Νίκος Ταγαράς διακρίθηκε για την αγάπη προς τον τόπο του, την Κορινθία, όπως και για την αφοσίωση στα καθήκοντά του, σε κάθε αξίωμα το οποίο υπηρέτησε, με ήθος και ευπρέπεια. Τον αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη».

Και πρόσθεσε: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Κοντογεώργης για Νίκο Ταγαρά: Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με αφοσίωση και σοβαρότητα

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά», αναφέρει στο δικό του συλλυπητήριο μήνυμα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. «Εναν πολιτικό», προσθέτει, «που υπηρέτησε τον τόπο του, την Κόρινθο, και το δημόσιο βίο με αφοσίωση, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Έναν άνθρωπο που σε κέρδιζε με την ανεπιτήδευτή του ευγένεια και ειλικρίνεια.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους», καταλήγει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Σκέρτσος για Νίκο Ταγαρά: Ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσου: «Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων.

Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη.

Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά.

Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», καταλήγει ο ‘Ακης Σκέρτσος.

Σαμαράς για Νίκο Ταγαρά: Χάθηκε ένας φίλος και ένας μαχητής

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για το Νίκο Ταγαρα:

«Σήμερα χάθηκε από τη ζωή ένας φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία. Και που ως άριστος επιστήμων και υπουργός, προσέφερε τις βαθιές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του».

Νέα Δημοκρατία για Νίκο Ταγαρά: «Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με εντιμότητα»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΔ για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά. Η ΝΔ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Βουλευτή Κορινθίας και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά.

Γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Υπηρέτησε επί σειρά ετών και τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχικά ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987-1994) και στη συνέχεια ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002). Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 εξελέγη Νομάρχης Κορινθίας και επανεξελέγη το 2006, επικρατώντας και τις δύο φορές από την πρώτη Κυριακή.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2012 και υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2014-2015). Επανεξελέγη στις εθνικές εκλογές του 2019 και διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2020-2023). Στις εθνικές εκλογές Μαΐου και Ιουνίου του 2023 επανεξελέγη Βουλευτής Κορινθίας και διορίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Νίκος Ταγαράς αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια και πάθος για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»

