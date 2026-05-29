Παρότι οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν η μία μετά την άλλη την απώλεια της δεύτερης θέσης από το ΠΑΣΟΚ και την άνοδο σε αυτή του Αλέξη Τσίπρα, ο Παναγιώτης Δουδωνής επιμένει στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της RealPolls που ήταν η πρώτη που κατέγραψε την καθαρή υστέρηση του Κινήματος έναντι της ΕΛΑΣ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι παραμένει στις απόψεις του κατά της εταιρείας και ενώ άλλοι δημοσκόποι έχουν εμμέσως ή και ευθέως επικρίνει την επιθετική στάση της Χαριλάου για τις έρευνες κοινής γνώμης.

H δήλωση Δουδωνή

«Η Real Polls μού έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητά δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά.

Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας. Στην πολιτική μπήκα για να λέω την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια. Γιατί την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν.

Αυτά από μένα.

Τα λέμε».

Ο Φαναράς προειδοποιεί

Εντωμεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, Σταύρος Φαναράς, πήρε θέση στην κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Real Polls, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ και την απάντηση της εταιρείας.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστά ψυχραιμία και τονίζει με νόημα ότι «το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στον σκοπό! Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή».

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ξεκινώ με μια μεγάλη αγκαλιά και τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στον Τραϊανό για την απώλειά του. Ήταν πάντοτε και συνεχίζει να είναι παλληκάρι από τα λίγα. Συνεχίζω με λίγα σχόλια για το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων και την αναμενόμενη και ενός τρίτου και θα ήθελα να δώσω μια γενική συμβουλή: Ψυχραιμία παιδιά! Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στον σκοπό! Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή… Άντε και τα υπόλοιπα στην ώρα τους…»

«Άντε και καλά μυαλά»

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στον Μάιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, είχε τοποθετηθεί ξανά με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο απαντώντας στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ που είχε αμφισβητήσει τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων με «ακατάληπτα και αντιφατικά επιχειρήματα», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Ο κ. Φαναράς, είχε σταθεί και σε δημοσκόπηση της Alco -την οποία είχε επικαλεστεί το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της απουσίας αναγωγής.

Όπως είχε επισημάνει: «Εκτίμηση ψήφου και αναγωγή ψήφου γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων εταιρειών ερευνών γιατί θεμελιώνονται σε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα “μαγικά” των δημοσκόπων».

«Το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση τους δεν είναι το μεθοδολογικό. Είναι ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν “απατεώνες” όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου», σημειώνει ο ίδιος και προειδοποιεί: «Το ότι γλύτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον».

Σε άλλο σημείο είχε θέσει ερωτήματα για την ερμηνεία των στοιχείων από το ΠΑΣΟΚ: «Για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%; Τους αρέσει αυτό το ποσοστό; Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο;».

Κλείνοντας, ο κ. Φαναράς τόνιζε ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση, σημειώνοντας: «Θα μπορούσα να συνεχίσω με σειρά ακόμα επιχειρημάτων. Αλλά είχα πει ότι με υβριστές δεν ανοίγω διάλογο και δυστυχώς ήδη το έκανα. Θα σταματήσω εδώ λέγοντας το εξής τελευταίο. Την ημέρα των εκλογών τι νομίζετε ότι δημοσιεύουμε όταν κλείνουν οι κάλπες; Πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου; Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΣΟΚ ας ρωτήσουν τον φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο. Αντε και καλά μυαλά».

