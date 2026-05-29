«Τι προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου»: Η Σίντι Κρόφορντ για την επέτειο γάμου με τον Ραντ Γκέρμπερ

Την 28η επέτειο του γάμου της με τον Ραντ Γκέρμπερ γιορτάζει η Σίντι Κρόφορντ κάνοντας μια δήλωση αγάπης και αφοσίωσης στον σύζυγό της.



Το μοντέλο ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία από την ημέρα που αντάλλαξαν όρκους αγάπης και μία νέα όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά από μία τούρτα και εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει αποκτήσει μία κόρη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Από αυτό… σε αυτό, μέσα σε μια στιγμή. Γιορτάζοντας 28 υπέροχα χρόνια με τον @randegerber. Τι προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου. Σ’ αγαπώ!».

