Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει ότι νοσηλεύτηκε εκτάκτως – «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις μου»

Τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο διέψευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μέσω μιας ανάρτησής του στο facebook στην οποία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο, όχι, ωστόσο, εκτάκτως -όπως κυκλοφόρησε-, αλλά για τις προγραμματισμένες ετήσιες εξετάσεις του.

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, μέσα από την εκπομπή Πρωινό είχε γίνει γνωστό ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε εισαχθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας εσπευσμένα έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

«Ο Γιάννης είχε το τελευταίο διάστημα μια πτώση στην υγεία του, δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες είναι ιατρικά απόρρητα. Χθες μαθαίνω ότι κατέρρευσε στο σπίτι του και έγινε μία έκτακτη εισαγωγή στο Ασκληπιείο της Βούλας μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε. Μαθαίνω ότι οι δείκτες του, οι αιματολογικές εξετάσεις δεν ήταν καλές, ήταν σε οριακά σημεία, δεν κινδυνεύει η υγεία του, να πούμε το σημαντικό. Όμως έχουν πέσει πάνω του όλοι οι γιατροί του Ασκληπιείου. Γιατί; Όλως τυχαίως διοικητής του νοσοκομείου είναι ο πρώτος του ξάδελφος, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης. Είναι τυχερός ο Γιάννης μέσα στην ατυχία του», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.

