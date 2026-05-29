search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:25
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 12:14

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει ότι νοσηλεύτηκε εκτάκτως – «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις μου»

29.05.2026 12:14
giannis-papamichail-new

Τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο διέψευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μέσω μιας ανάρτησής του στο facebook στην οποία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο, όχι, ωστόσο, εκτάκτως -όπως κυκλοφόρησε-, αλλά για τις προγραμματισμένες ετήσιες εξετάσεις του.

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, μέσα από την εκπομπή Πρωινό είχε γίνει γνωστό ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε εισαχθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας εσπευσμένα έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο.

«Ο Γιάννης είχε το τελευταίο διάστημα μια πτώση στην υγεία του, δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες είναι ιατρικά απόρρητα. Χθες μαθαίνω ότι κατέρρευσε στο σπίτι του και έγινε μία έκτακτη εισαγωγή στο Ασκληπιείο της Βούλας μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που είχε. Μαθαίνω ότι οι δείκτες του, οι αιματολογικές εξετάσεις δεν ήταν καλές, ήταν σε οριακά σημεία, δεν κινδυνεύει η υγεία του, να πούμε το σημαντικό. Όμως έχουν πέσει πάνω του όλοι οι γιατροί του Ασκληπιείου. Γιατί; Όλως τυχαίως διοικητής του νοσοκομείου είναι ο πρώτος του ξάδελφος, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης. Είναι τυχερός ο Γιάννης μέσα στην ατυχία του», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.

Διαβάστε επίσης:

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

Θεοφανία Παπαθωμά: «Τους έδιωξα όλους από το σπίτι, ήθελα να γεννήσω μόνη μου» (Video)

Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα πάρα πολύ η φωνή μου να μοιάζει με της Μαρινέλλας»



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio_korinthia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου (photos)

chania_paliapoli
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τρόμος στην Παλιά Πόλη – Άνδρας κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά!

giannis-papamichail-new
LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει ότι νοσηλεύτηκε εκτάκτως – «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις μου»

Λιάνα Κανέλλη για καταδίκη Χρυσής Αυγής: Η απόφαση αυτή έχει ιστορικό βάρος και το βλέπω στα μάτια των ανθρώπων (Video) - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κανέλλη για Τσίπρα: «Καπηλεία το όνομα που διάλεξε»

putin-kryotherapeia
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση των 26 δισ. δολαρίων του Πούτιν για τη μακροζωία: Η κρυφή προτεραιότητα του Κρεμλίνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 12:24
troxaio_korinthia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου (photos)

chania_paliapoli
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τρόμος στην Παλιά Πόλη – Άνδρας κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά!

giannis-papamichail-new
LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει ότι νοσηλεύτηκε εκτάκτως – «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις μου»

1 / 3