Μακροζωία: Πώς να «προσθέσεις» έως και 9 χρόνια στη ζωή σου – Τι υποστηρίζει νέα μελέτη

Ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο; Επικρατεί η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να ελέγξουν πόσα χρόνια θα ζήσουν, αυτό όμως δεν ευσταθεί απολύτως.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε για να διασφαλίσετε περισσότερα και πιο υγιή χρόνια ζωής, ξεκινώντας… από το πιάτο σας!

Η υιοθέτηση μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής θα μπορούσε να προσθέσει έως και 8,5 χρόνια ζωής σε μια 40χρονη γυναίκα και 9 επιπλέον χρόνια σε έναν άνδρα. Αυτό δείχνει νέα βρετανική μελέτη που δημοσιεύεται στο Nature Food, τονίζοντας ότι η αντικατάσταση ανθυγιεινών τροφίμων από πιο υγιεινές επιλογές είναι μια ωφέλιμη κίνηση για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ειδικότερα, η μελέτη παρατήρησε ότι η σημαντικότερη διατροφική παρέμβαση που μπορείτε να κάνετε είναι να μειώσετε την κατανάλωση σακχαρούχων ποτών και επεξεργασμένων κρεάτων, όπως τα λουκάνικα και το μπέικον, αντικαθιστώντας τα με τρόφιμα, όπως οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Η παρέμβαση αυτή βασίζεται στον διατροφικό οδηγό Eatwell του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS), το οποίο συστήνει στους ανθρώπους να καταναλώνουν καθημερινά πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών, αρκετά αμυλούχα και πλούσια σε πρωτεΐνες τρόφιμα και, ταυτόχρονα, να μειώσουν την πρόσληψη τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, νάτριο και σάκχαρα.

«Η υγιεινή διατροφή μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως μια καρδιακή προσβολή ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρο θάνατο», τόνισε ο καθηγητής Lars Thadnes από το Πανεπιστήμιο του Bergen, που ηγήθηκε της μελέτης. Οι άνθρωποι που προσαρμόζουν τη διατροφή τους σε ένα όσο το δυνατόν πιο υγιεινό μοτίβο συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου για μείωση των θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν, επισημαίνει ο ίδιος. «Βασική προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της κατανάλωσης σακχαρούχων ποτών, όπως τα αναψυκτικά και επεξεργασμένων κρεάτων και η ενίσχυση της πρόσληψης δημητριακών ολικής αλέσεως και ξηρών καρπών», πρόσθεσε.

Η έρευνα συμπεριέλαβε 467.354 συμμετέχοντες της μελέτης UK Biobank, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν στη διατροφή που είχαν ακολουθήσει όλο τον προηγούμενο χρόνο. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για πολλά χρόνια, έως τον θάνατό τους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποια είδη διατροφής συνδέονται με τη μακροζωία. Η μελέτη αποκάλυψε ότι όσοι ακολουθούσαν μια ανθυγιεινή διατροφή -αποτελούμενη από μικρές ποσότητες λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής άλεσης, ξηρών καρπών, οσπρίων, ψαριών, λευκού κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων και σημαντικές ποσότητες επεξεργασμένου κρέατος, σακχαρούχων ποτών, αυγών και επεξεργασμένων δημητριακών, όπως λευκό ψωμί, λευκό ρύζι και μπισκότα- ανήκαν στο 1/5 των ανθρώπων κινδύνευαν περισσότερο από πρόωρο θάνατο.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εκείνοι που ακολουθούσαν την πιο υγιεινή διατροφή εξασφάλιζαν και τα μεγαλύτερα οφέλη μακροζωίας. Πρόκειται για ανθρώπους που κατανάλωναν σημαντικές ποσότητες λαχανικών, ξηρών καρπών, οσπρίων, γαλακτοκομικών προϊόντων και χαμηλές ποσότητες επεξεργασμένου κρέατος, επεξεργασμένων δημητριακών, κόκκινου κρέατος αυγών και σακχαρούχων ροφημάτων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι εάν τα άτομα με πιο ανθυγιεινή διατροφή μετακινούνταν σε πιο υγιεινές επιλογές, θα μπορούσαν να προσθέσουν περισσότερο από μια δεκαετία στο προσδόκιμο ζωής τους στην ηλικία των 40 ετών και περισσότερα από 5 χρόνια κάνοντας αυτές τις αλλαγές στην ηλικία των 70 ετών.

Η μελέτη, μάλιστα, επιβεβαίωσε ότι τα οφέλη μιας υγιεινής διατροφής στη μακροζωία εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, τα επίπεδα άσκησης και η ηλικία.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν, τέλος, τη σημασία των ευρημάτων τους, αναφέροντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο οφείλονται στην ανθυγιεινή διατροφή.

Πηγή: ygeiamou

