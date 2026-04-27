ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 16:15
Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και… χαρίζουν χρόνια!

Ο ερευνητής μακροζωίας Dan Buettner, συνεργάτης του National Geographic και εμπνευστής της θεωρίας των «μπλε ζωνών», παρακολουθεί επί δεκαετίες πώς οι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου καταφέρνουν να ξεπερνούν το προσδόκιμο ζωής και να ζουν πάνω από 100 χρόνια.

Σε μια αποστολή για την ανακάλυψη των μυστικών τους, επισκέφθηκε την πόλη Νικόγια, στη βόρεια Κόστα Ρίκα, και παρατήρησε ότι οι ντόπιοι κατανάλωναν καθημερινά τρία απλά τρόφιμα: καλαμπόκιμαύρα φασόλια και κολοκύθα.

Ο Buettner παρακολούθησε με προσοχή την 102 ετών Dora Bustos ενόσω μαγείρευε. «Το καλαμπόκι, που συνήθως καταναλώνεται με τη μορφή τορτίγιας, είναι βασικό στοιχείο της διατροφής τους και αποτελεί εξαιρετική πηγή σύνθετων υδατανθράκων, πλούσιων σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες» εξήγησε στη σειρά του στο Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones». 

«Το καλαμπόκι απελευθερώνει και νιασίνη, η οποία είναι γνωστή για τη συμβολή της στη μείωση της χοληστερόλης» πρόσθεσε.

Το δεύτερο βασικό συστατικό της διατροφής τους είναι τα μαύρα φασόλια, τα οποία «περιέχουν αντιοξειδωτικές χρωστικές ουσίες, όπως αυτές που περιέχουν τα μύρτιλα». Σημείωσε επίσης ότι είναι «πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν και στον καθαρισμό του παχέος εντέρου».

Το τρίτο βασικό υλικό της διατροφής τους είναι η κολοκύθα, που «αποτελεί καλή πηγή βιταμινών Α, Β και C και είναι πλούσια σε μέταλλα, όπως το κάλιο και το μαγνήσιο».

Η «δίαιτα των Τριών Αδελφών»

Ενώ τα τρία αυτά υλικά έχουν από μόνα τους εξαιρετική θρεπτική αξία, ο Buettner επεσήμανε ότι η «πραγματική μαγεία» βρίσκεται στον συνδυασμό τους, δημιουργώντας τη λεγόμενη «δίαιτα των Τριών Αδελφών».

Όπως εξήγησε: «Η πραγματική μαγεία έγκειται στον συνδυασμό των φασολιών, της κολοκύθας και του καλαμποκιού. Το σώμα μας χρειάζεται εννέα αμινοξέα, τα δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών, για να παράγει μυϊκή μάζα, και τα ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά, παρέχουν και τα εννέα».

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της διατροφής είναι ότι υπερτερεί των ζωικών προϊόντων ως προς δύο σημαντικούς τομείς. Σύμφωνα με τον ίδιο «αντίθετα με το κρέας, τα ψάρια και τα αυγά, τα οποία περιέχουν χοληστερόλη και κορεσμένα λιπαρά, η δίαιτα των Τριών Αδελφών προσφέρει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα χωρίς τα κορεσμένα λιπαρά και τη χοληστερόλη».

Πηγή: ygeiamou

11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη μηνίσκου ο Σλούκας – Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Εργατικό δυστύχημα στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση στο κενό σε οικοδομή

Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ραφήνας

Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας για το Ιράν

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

11ο Φόρουμ των Δελφών: 30% Success Rate στην έρευνα στη Θεσσαλία – Έξι φορές πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο

