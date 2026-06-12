Απίθανα πράγματα με τις γυναίκες εθελόντριες στο στρατό: Φεύγουν… τρέχοντας, πήγε ο Δένδιας στη Λαμία να τις συγκρατήσει

Σε μεγαλοπρεπές φιάσκο φαίνεται ότι εξελίσσεται το πρόγραμμα εθελοντικής θητείας γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, με τον ίδιο τον υπουργό Άμυνας να παρεμβαινει, προκειμένου να περισώσει κάπως τα προσχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξειδικευμένων ιστοχώρων (militaire.gr, armyvoice.gr), το πρόγραμμα, το οποίο είχε παρουσιαστεί με κάθε επισημότητα και με πανηγυρικό τρόπο τείνει να μετατραπεί σε… κακόγουστο αστείο και κανονική φάρσα, καθώς από τις 72 γυναίκες που είχαν αρχικά παρουσιαστεί ως εθελόντριες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία στις 4 Ιουνίου, υπάρχει κίνδυνος ως τις 26 του μήνα, οπότε και θα γίνει η ορκωμοσία τους να… μην έχει μείνει καμία για να ορκιστεί!

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αρχικά ο αριθμός των εθελοντριών μειώθηκε στις 51 και πλέον έχουν απομείνει 47, καθώς τέσσερις εξ αυτών αποχώρησαν με αναβολή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι άλλες πέντε είναι επίσης… υπ’ ατμόν. Τα πράγματα είναι τόσο ανησυχητικά, που ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας μετέβη με ελικόπτερο στη Λαμία και μίλησε στις νεοσύλλεκτες, με το υπουργείο να μοιράζει φωτογραφίες από τη συνάντηση – η οποία, πάντως, δεν θυμίζει με τίποτα στρατιωτική αναφορά.

Εν πάση περιπτώσει, ο υπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «στις εθελόντριες που ήρθαν και κατατάχθηκαν στον Ελληνικό Στρατό» διότι όπως είπε, «προσφέρουν ένα λαμπρό παράδειγμα στις Ελληνίδες, στον Ελληνισμό γενικότερα», μιλώντας για «ένα παράδειγμα προσφοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσφορά στην ασφάλεια του Έλληνα πολίτη, προσφορά στην κοινωνία, προσφορά στον τόπο, προσφορά στο Έθνος. Από αυτό το πρώτο παράδειγμα θα αντλήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Θα τα μελετήσουμε με προσοχή, ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτή τη δυνατότητα».

«Όπως ξέρετε, η Ελλάδα, ιστορικά ο Ελληνισμός βασίστηκε, βασίζεται στον Στρατό των πολιτών, δίπλα στα λαμπρά επαγγελματικά μας στελέχη, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα και τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων, υπάρχει και συστρατεύεται ο Έλληνας πολίτης, ο κάθε Έλληνας και στο μέλλον η κάθε μια Ελληνίδα, για να μπορέσουν να παράσχουν στο Έθνος και την ελληνική κοινωνία το μέγα αγαθό της ασφάλειας που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την πορεία μας προς το μέλλον, προς την ανάπτυξη, προς την ευημερία της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα» τόνισε ο Ν. Δένδιας.

Πάντως, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με την εθελοντική θητεία γυναικών στο στρατό: κυβερνητικά στελέχη και απόστρατοι αξιωματικοί έχουν υποστηρίξει δημόσια ότι η εθελοντική στράτευση προσφέρει μόρια ΑΣΕΠ, ωστόσο οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώνονται από τον νόμο. Το άρθρο 274 του ν. 5265/2026 προβλέπει μοριοδότηση της στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών, βάσει του π.δ. 292/2001. Δεν προβλέπει γενική μοριοδότηση σε προσλήψεις του Δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ.

Παρότι το υπουργείο δεν έχει ακόμα προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση, εκτιμάται ότι η ασάφεια αυτή ενδεχομένως να έχει προκαλέσει και το κύμα φυγής των γυναικών που είχαν αρχικά καταταγεί εθελοντικά, ενώ σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ίσως να υπήρξε και απογοήτευση από τις συνθήκες στο Κέντρο Εκπαίδευσης ή/και από πιθανά «καψώνια». Όπως και νά’χει, πάντως, η εικόνα είναι απογοητευτική και μάλιστα για ένα πρόγραμμα που ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας έχει εντάξει με κάθε επισημότητα στην περίφημη «Ατζέντα 2030».

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