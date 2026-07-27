Μεταγραφές: Συμφωνία της ΑΕΚ για Μάγερ – Στον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα

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Σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, με την Ένωση να έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τον Λόβρο Μάγερ και τους Πειραιώτες να έχουν καταλήξει στον Στέφαν Ορτέγκα για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.

Ο Κροάτης μέσος αναμένεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές, ενώ ο Γερμανός γκολκίπερ πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελλάδα την Τρίτη 28 Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

ΑΕΚ: Προφορική συμφωνία για τον Λόβρο Μάγερ

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται η ΑΕΚ.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη μέσου Λόβρο Μάγερ.

Το ποσό της μεταγραφής ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να αναμένεται να ταξιδέψει εντός της εβδομάδας στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

🚨🟡⚫️ EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.



Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. 🇭🇷 pic.twitter.com/06ZzOurNB9 July 27, 2026

Ο Μάγερ είναι 28 ετών και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, κυρίως στη θέση «8», στην οποία η πρωταθλήτρια της Super League αναζητεί ενίσχυση.

Ο Κροάτης μέσος εντάχθηκε στη Βόλφσμπουργκ τον Αύγουστο του 2023, ενώ το συμβόλαιό του με τους «Λύκους» έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Πρόσφατα βρέθηκε με την εθνική Κροατίας, τη «Χρβάτσκα», στο Παγκόσμιο Κύπελλο, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιηθεί από τον Ζλάτκο Ντάλιτς.

Ο Μάγερ μετρά 38 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας πετύχει εννέα γκολ.

Στην Bundesliga έχει καταγράψει 69 συμμετοχές, με απολογισμό εννέα γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Ολυμπιακός: Ο Ορτέγκα αντικαταστάτης του Τζολάκη

Οριστικά στο πρόσωπο του Στέφαν Ορτέγκα βρίσκει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστάτη του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από τη μεταγραφή του στη Χαλ.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας είναι έτοιμος να υπογράψει στη νεοφώτιστη της φετινής Premier League, με τους Πειραιώτες να κινούνται άμεσα για την κάλυψη της θέσης του βασικού γκολκίπερ.

Ο 33χρονος Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα είχε μείνει ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, έχει αγωνιστεί με τις φανέλες της Αρμίνια Μπίλεφελντ, της Μόναχο 1860 και της Μάντσεστερ Σίτι.

Παράλληλα, ήταν μέλος της αποστολής της εθνικής Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού δεν έπεισε τον Ορτέγκα, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» επέμειναν και κατέθεσαν βελτιωμένη προσφορά, η οποία άλλαξε τα δεδομένα.

Για τον Γερμανό τερματοφύλακα είχε προκύψει ενδιαφέρον και από ομάδες της Bundesliga, μεταξύ των οποίων η Λειψία και η Βόλφσμπουργκ.

Ο Ορτέγκα αποφάσισε τελικά να αποδεχθεί την πρόταση των Πειραιωτών και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Έρχεται στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές

Ο Γερμανός γκολκίπερ αναμένεται την Τρίτη 28 Ιουλίου στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της νέας του ομάδας.

Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμος για τους δύο αγώνες με τη Ναϊμέγκεν, στις 4 και 11 Αυγούστου, για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.

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