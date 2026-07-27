Σοκ στη Βραζιλία: Παίκτρια ποδοσφαίρου σάλας κλώτσησε αντίπαλό της στο κεφάλι μέσα στο γήπεδο (Video-σκληρές εικόνες)

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Εουζέμπιο, μικρή πόλη στον μητροπολιτικό δήμο της Φορταλέζα, στην πολιτεία Σεάρα της ανατολικής Βραζιλίας, κατά την πρεμιέρα του Δημοτικού πρωταθλήματος σάλας γυναικών.

Στην αναμέτρηση ανάμεσα στην As Resenhas και την Projeto RDJ Esport Feminino, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, με την RDJ να προηγείται 0-1, μία παίκτρια των φιλοξενούμενων επιχείρησε να ξεκινήσει αντεπίθεση, όμως δέχθηκε ένα ιδιαίτερα σκληρό τάκλιν από αντίπαλό της.

Η φάση, όμως, δεν σταμάτησε στο δυνατό μαρκάρισμα. Η αθλήτρια της As Resenhas, για άγνωστο λόγο, συνέχισε την επίθεσή της, κλωτσώντας στο κεφάλι την πεσμένη αντίπαλό της. Όταν μία δεύτερη παίκτρια της RDJ προσπάθησε να παρέμβει και να την απομακρύνει, δέχθηκε και εκείνη γροθιά, πριν τελικά επέμβουν οι προπονητές της ομάδας της και την ακινητοποιήσουν.

🚨 ABSURDO! No futsal feminino do Eusébio (CE), uma jogadora caiu após uma falta e, já no chão, levou chutes na cabeça. A confusão paralisou a partida e revoltou o público. A atleta agressora foi suspensa por 5 anos de todas as competições da Liga. pic.twitter.com/PTE2Z7QhtR — coringapolitico (@coringapolitico) July 25, 2026

Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα

Μετά το περιστατικό, οι διαιτητές αποφάσισαν τη διακοπή της αναμέτρησης. Οι δύο αθλήτριες που δέχθηκαν τις επιθέσεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία τους.

Η υπόθεση πήρε άμεσα τον δρόμο των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων της Λίγκας Εουζέμπιο, η οποία επέβαλε βαριά ποινή στην παίκτρια που προκάλεσε τα επεισόδια. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της για πέντε χρόνια από κάθε αθλητική δραστηριότητα, ενώ η ομάδα της, As Resenhas, αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα.

Η συγκεκριμένη ποινή, όσο αυστηρή κι αν θεωρείται από ορισμένους, δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη συνέπεια που μπορεί να αντιμετωπίσει η αθλήτρια. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο εξετάζεται ως πιθανή εγκληματική ενέργεια, με την κατηγορία της εκ προθέσεως πρόκλησης σωματικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Παράλληλα, θέση πήρε και η Εισαγγελία της πολιτείας Σεάρα (MPCE), η οποία σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Οι πράξεις βίας, οι οποίες κορυφώθηκαν με σωματικές επιθέσεις εναντίον δύο αθλητριών μέσα στο γήπεδο, προσβάλλουν τις αρχές του αθλητισμού και της σωματικής ακεραιότητας των αγωνιζομένων, απαιτώντας μια αυστηρή απάντηση από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία της έννομης τάξης και της ασφάλειας στις αθλητικές εκδηλώσεις. Η Εισαγγελία διερευνά τις συνθήκες της επίθεσης και την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη της δράστριας, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης».

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