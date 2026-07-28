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28.07.2026 00:10

Η αντίδραση της Γουάντα Νάρα μετά τη νέα δικαστική νίκη του Ικάρντι: «Βρες μια δουλειά και σκέψου τις κόρες σου»

28.07.2026 00:10
icardi nara

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Νέο επεισόδιο προστέθηκε στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη του Μάουρο Ικάρντι με τη Γουάντα Νάρα, με επίκεντρο τις οικονομικές αξιώσεις που έχουν προκύψει από το διαζύγιό τους. Ο 33χρονος Αργεντινός επιθετικός υποστήριξε ότι δικαστήριο του Μιλάνου απέρριψε τις απαιτήσεις της πρώην συζύγου του, εκείνη όμως έδωσε διαφορετική εκδοχή, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί μαζί με την τελική απόφαση για το διαζύγιο.

Ο Ικάρντι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι έπειτα από τέσσερα χρόνια και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, δημοσιοποίησε την εξέλιξη μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Η εκδοχή του Μάουρο Ικάρντι

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αργεντινός επιθετικός, το δικαστήριο του Μιλάνου απέρριψε το αίτημα διατροφής που είχε καταθέσει η Γουάντα Νάρα.

Όπως υποστήριξε, είχε κληθεί να καταβάλλει 250.000 ευρώ τον μήνα στην πρώην σύζυγό του, 65.000 ευρώ μηνιαίως για καθεμία από τις δύο κόρες τους και επιπλέον 100.000 ευρώ τον μήνα στο πλαίσιο του διαζυγίου.

Στο μήνυμά του έγραψε:

«Καλημέρα, Μιλάνο. Μόνο καλά νέα υπάρχουν από αυτή την πλευρά. Υπάρχει μια νέα απόφαση.

Είχα υποχρεωθεί να πληρώσω τα ακόλουθα ποσά: 250.000 ευρώ τον μήνα για την πρώην μου, 65.000 ευρώ για καθεμία από τις κόρες μου και 100.000 ευρώ τον μήνα για το διαζύγιο. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δικαστής απέρριψε αυτή την τρέλα.

Στις 27 Ιουλίου, η απόφαση του ιταλικού δικαστικού συστήματος ήταν ξεκάθαρη. Κηρύχθηκε απαράδεκτη η όποια απαίτηση, κλείνοντας έτσι κάθε είδους αίτημα και αξίωση.

Το τελευταίο βήμα προς την τελική απόφαση του διαζυγίου ακόμη δεν έχει γίνει. Αλλά ήδη από το 2024 με αποκαλούσαν τρελό, επειδή είχα παρουσιάσει τα πάντα στην Ιταλία».

Τι υποστηρίζει η Γουάντα Νάρα

Η Γουάντα Νάρα απάντησε με δύο διαδοχικές αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας διαφορετικά την απόφαση της ιταλικής Δικαιοσύνης.

Η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι το δικαστήριο δεν απέρριψε οριστικά τις οικονομικές αξιώσεις της, αλλά αποφάσισε να εξετάσει το θέμα της αποζημίωσης μαζί με την τελική απόφαση για το διαζύγιο.

Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του πρώην συζύγου της, γράφοντας:

«Βρες μια δουλειά και σταμάτα να σκέφτεσαι εμένα στις διακοπές σου. Σκέψου τις κόρες σου, που στις 3 Αυγούστου αρχίζουν σχολείο και ήδη έχουν εκφράσει τη στενοχώρια τους για την άρνησή σου να τους επιστρέψεις όσα τους ανήκουν».

Η αναφορά στα παιδιά τους

Στη συνέχεια, η Γουάντα Νάρα αναφέρθηκε στα παιδιά τους, υποστηρίζοντας ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στην Αργεντινή, προκειμένου να συνεχίσουν εκεί τη ζωή και τη φοίτησή τους.

«Είναι η τρίτη χρονιά των παιδιών μου σε σχολείο της Αργεντινής. Το μόνο που ζητούν είναι να επιστρέψουν. Ακόμη και τα αγόρια αρνούνται να ταξιδέψουν χωρίς τις αδελφές τους.

Όλο το δικαστικό σύστημα προσπαθεί να βοηθήσει ανήλικα παιδιά που θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι και στο σχολείο τους, ενώ ένας ενήλικας το μόνο που προκαλεί είναι περισσότερη βία, κακομεταχείριση και πόνο στα ίδια του τα παιδιά», ανέφερε.

Η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται

Παρά τους ισχυρισμούς του Ικάρντι περί απόρριψης των οικονομικών απαιτήσεων, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η τελική απόφαση για το διαζύγιο δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Από την πλευρά της, η Γουάντα Νάρα επιμένει ότι οι αξιώσεις της παραμένουν ανοικτές και θα εξεταστούν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, με τη δικαστική αντιπαράθεση του πρώην ζευγαριού να συνεχίζεται.

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