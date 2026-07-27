Νίκος Οικονομόπουλος: Δώρισε 10.000 ευρώ για το χειρουργείο μικρού παιδιού – «Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα»

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Μια αξιέπαινη πράξη ανθρωπιάς έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος ο οποίος -μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας- στήριξε ένα μικρό παιδί που δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με την υγεία του.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση του σωματίου «Παιδική χαρά» που ενημέρωσε ότι τα χρήματα που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για το χειρουργείο του συγκεντρώθηκαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, καθώς ο τραγουδιστής αφού ρώτησε πόσα χρήματα υπολείπονται, κατέθεσε χωρίς δεύτερη σκέψη το ποσό των 10.000 ευρώ.

Η συγκινητική ανάρτηση του σωματείου

«Για κάποιο λόγο γίναν όλα… Γιατί υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο με γεγονότα. Γράφονται με ανθρώπους. Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν. Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλα επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται … ήταν φαίνεται μοιραίο ο Νίκος Οικονομόπουλος να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται.Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά.

Χτες πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν η πρώτη φορά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται δίπλα στα παιδιά που δοκιμάζονται. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα, με σεβασμό και με πολλή αγάπη, χωρίς να επιδιώκει προβολή. Το γνωρίζουμε γιατί οι ίδιοι οι γονείς μάς έχουν μεταφέρει, κατά καιρούς, ιστορίες στήριξης που έλαβαν από εκείνον στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο απ’ όλα. Να μπορεί κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο καλό, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να το διαφημίσει.

Τέτοιες πράξεις δεν αλλάζουν μόνο τη ζωή ενός παιδιού. Μας θυμίζουν και σε όλους εμάς πόση δύναμη μπορεί να έχει η αληθινή ανθρωπιά. Για όλα αυτά, το «ευχαριστώ» μοιάζει πραγματικά λίγο. Γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν μετριούνται σε χρήματα. Μετριούνται σε ανακούφιση. Σε αξιοπρέπεια. Σε ελπίδα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που, όταν μπορούν να κάνουν τη διαφορά, απλώς την κάνουν. Και αυτή είναι μια πράξη που αξίζει τον σεβασμό όλων μας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν σε κάθε έναν από εσάς. Σε όσους προσφέρατε από το υστέρημά σας. Σε όσους κοινοποιήσατε την έκκληση. Σε όσους στείλατε μια ευχή, μια προσευχή, έναν καλό λόγο. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, κάθε κοινοποίηση και κάθε μήνυμα έγιναν ένας κρίκος σε μια αλυσίδα αγάπης που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι η Παιδική Χαρά. Μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπων που πιστεύει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα. ΟΛΟΙ εδώ είμαστε εθελοντές. Και η ανταμοιβή μας δεν μετριέται με υλικά.

Είναι εκείνη η στιγμή που μια μητέρα μπορεί επιτέλους να χαμογελάσει μέσα στα δάκρυά της. Είναι η στιγμή που ένα παιδί αποκτά ξανά ελπίδα. Και είναι η στιγμή που όλοι μαζί συνειδητοποιούμε πως, όταν ενώνουμε τις καρδιές μας, δεν υπάρχουν ακατόρθωτοι στόχοι.

Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο γιατί συγκεντρώθηκαν τα χρήματα. Γιορτάζουμε γιατί αποδείξαμε, για ακόμη μία φορά, πως η ανθρωπιά υπάρχει. Και όσο υπάρχει, θα συνεχίζουμε. Για όλα τα παιδιά.Με όλη μας την καρδιά»

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