Δολοφονία Βαλυράκη: «Επιμένουμε στην αθωότητά μας» είπε ο πρώτος κατηγορούμενος

Takeaways by to pontiki AI Ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων ψαράδων αρνήθηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν χρησιμοποίησαν το αλιευτικό τους σκάφος την ημέρα του περιστατικού.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι δύο αδελφοί διαπληκτίστηκαν με το θύμα, το χτύπησαν με κοντάρι και το εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα.

Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε βιντεοληπτικό υλικό που εμφανίζει όχημα όμοιο με το δικό του στο αλιευτικό καταφύγιο κατά τις κρίσιμες ώρες.

Η δικαστική διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου αδελφού.

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Στην κατηγορηματική θέση ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο αδελφός του έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, επέμεινε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Οι δύο επαγγελματίες ψαράδες δικάζονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σχετικά με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021.

«Επιμένουμε στην αθωότητά μας», ανέφερε στην απολογία του ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας ότι το πρωί της Κυριακής 24 Ιανουαρίου 2021 οι δύο αδελφοί δεν βγήκαν για ψάρεμα με το αλιευτικό τους σκάφος.

«Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε εμείς, υποφέρουν και τα παιδιά μας», είπε φορτισμένος, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος και ο αδελφός του δεν έχουν καμία σχέση με όσα τους αποδίδονται.

Όπως υποστήριξε, εκείνη την ημέρα επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και για τον λόγο αυτό δεν μάζεψαν τα δίχτυα τους.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο αδελφοί φέρονται να πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό τους σκάφος γύρω από το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη.

Ειδικότερα, τους αποδίδεται ότι:

Διαπληκτίστηκαν με το θύμα.

Τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι στο πάνω μέρος του σώματός του τουλάχιστον δύο έως τρεις φορές.

Προκάλεσαν την πτώση του στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του.

Απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντάς τον αβοήθητο.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ακόμη ότι, όταν αντιλήφθηκαν πως ο Ιωσήφ Βαλυράκης είχε πέσει στη θάλασσα και είχε χτυπήσει στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών, αποχώρησαν χωρίς να παράσχουν βοήθεια ή οποιαδήποτε πληροφορία στις λιμενικές Αρχές.

Κατά την κατηγορία, με τη στάση τους παρεμπόδισαν οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια, παρότι γνώριζαν ότι το θύμα αναζητούνταν.

«Δεν ξέρω γιατί μας κατηγόρησαν»

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος κατά την απολογία του.

«Από όλα αυτά που έχουν ακουστεί εδώ, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί μας κατηγόρησαν, δεν μπορώ να καταλάβω», είπε απευθυνόμενος στους δικαστές.

Όπως ανέφερε, το Σάββατο, μία ημέρα πριν από το περιστατικό, ο ίδιος και ο αδελφός του είχαν επιστρέψει από ένα τριήμερο ταξίδι και είχαν σταθμεύσει το αλιευτικό τους σκάφος με την πρύμνη στο αλιευτικό καταφύγιο.

Σύμφωνα με την απολογία του, στις 08:00 το πρωί της Κυριακής πήγε στο καταφύγιο, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει κάποια εργασία, καθώς ο καιρός δεν επέτρεπε την έξοδό τους στη θάλασσα για να σηκώσουν τα δίχτυα.

«Επέστρεψα στο σπίτι. Τα δίχτυα τελικά τα βγάλαμε τη Δευτέρα», υποστήριξε.

Όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε γιατί πήγε στο καταφύγιο, παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, ο κατηγορούμενος απάντησε: «Είναι το χούι των ψαράδων να κατεβαίνουμε να κοιτάμε τα σκάφη μας».

Οι ερωτήσεις για το αυτοκίνητο στο αλιευτικό καταφύγιο

Ο εισαγγελέας της Έδρας αναφέρθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο εμφανίζεται ένα αυτοκίνητο που μοιάζει με εκείνο του κατηγορούμενου να εισέρχεται προς το αλιευτικό καταφύγιο στις 11:14 και να αποχωρεί στις 11:41.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι βρισκόταν στο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα, υποστηρίζοντας ότι στην περιοχή κυκλοφορούν και άλλα αυτοκίνητα με τις ίδιες ζάντες.

«Μπορεί να κατέβηκα στη μητέρα μου, μπορεί να το πήρε η σύζυγός μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν αναζήτησαν τους οδηγούς άλλων όμοιων οχημάτων, ώστε να καταθέσουν εάν βρίσκονταν εκείνη την ημέρα στο καταφύγιο, απάντησε: «Δεν το σκεφτήκαμε».

Τι είπε για τους λιμενικούς και την παράνομη αλιεία

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η σχέση των δύο αδελφών με τους λιμενικούς της περιοχής ήταν αποκλειστικά τυπική.

«Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας», είπε, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή τους κάποιο περιστατικό παράνομης αλιείας ή εντάσεις μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών ψαράδων.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, οπότε και πρόκειται να απολογηθεί ο δεύτερος κατηγορούμενος.

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