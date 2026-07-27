Καιρός: Κορυφώνεται η ζέστη την Τρίτη – Θερμή εισβολή την επόμενη εβδομάδα «βλέπει» ο Σάκης Αρναούτογλου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την πρόγνωσή του για τον καιρό της τρέχουσας εβδομάδας αλλά και την εκτίμησή του για την επόμενη, γνωστοποίησε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καιρός το επόμενο πενθήμερο αναμένεται γενικά αίθριος και ξηρός, με τη ζέστη να κορυφώνεται την Τρίτη 28 Ιουλίου και στη συνέχεια να παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση.

Όπως επισημαίνει, η Τρίτη θα είναι η θερμότερη ημέρα της εβδομάδας, ενώ από την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας και στην Αττική.

Όσον αφορά τα μετεωρολογικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, δεν φαίνεται κάποια οργανωμένη κακοκαιρία, καθώς οι πιθανότητες για βροχές ή καταιγίδες παραμένουν περιορισμένες. Μόνο λίγες τοπικές απογευματινές μπόρες μπορεί να εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά.

Ισχυροί άνεμοι και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν, ωστόσο, οι άνεμοι, καθώς πολύ ισχυρά μελτέμια θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, ενισχύοντας το αίσθημα δροσιάς αλλά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού την επόμενη εβδομάδα, ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά θα υπάρξει σταδιακή και κατά τόπους αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Αύριο η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης



O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος – Προδημοσίευση του δοκιμίου του

Δολοφονία Βαλυράκη: «Επιμένουμε στην αθωότητά μας» είπε ο πρώτος κατηγορούμενος









