Ισορροπία τρόμου ΗΠΑ-Ιράν: Με το πόδι στο φρένο και το δάχτυλο στη σκανδάλη – Στρατηγική παύση ή προσωρινή ανάπαυλα;

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Η προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν φαίνεται να αποτελεί αλλαγή στρατηγικής, αλλά μια τακτική αναπροσαρμογή. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να μετατρέψει τη στρατιωτική πίεση που άσκησε το προηγούμενο διάστημα σε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα να επανέλθει άμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν.

Στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής βρίσκεται η εκτίμηση ότι η συνεχής στρατιωτική κλιμάκωση έχει πλέον μειούμενη απόδοση. Οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί έχουν σε μεγάλο βαθμό πληγεί, ενώ η συνέχιση των επιχειρήσεων αυξάνει το κόστος και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης χωρίς να εγγυάται αντίστοιχα πολιτικά ή στρατηγικά οφέλη. Η επιλογή μιας προσωρινής παύσης επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να εμφανιστεί ως η πλευρά που αφήνει ανοικτό το παράθυρο της διπλωματίας.

Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη επιχειρεί να παρουσιάσει την εξέλιξη ως ένδειξη ότι άντεξε τη στρατιωτική πίεση και εξακολουθεί να διατηρεί κρίσιμα μέσα αποτροπής. Η έμφαση στον έλεγχο των θαλάσσιων οδών και ιδιαίτερα των Στενών του Ορμούζ δείχνει ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά εργαλεία άσκησης πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα και τις ενεργειακές αγορές. Παράλληλα, αποφεύγει να εμφανιστεί ως η πλευρά που αναζητά επειγόντως συμβιβασμό, επιδιώκοντας να διατηρήσει την εικόνα ισχύος στο εσωτερικό και στους περιφερειακούς συμμάχους του. Άλλωστε νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, η ενεργειακή διάσταση παραμένει καθοριστική. Η αποκλιμάκωση συνοδεύτηκε από άμεση υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που αποτυπώνει πόσο στενά συνδέονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον Κόλπο με τη διεθνή οικονομία. Ωστόσο, η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά υψηλό γεωπολιτικό κίνδυνο, καθώς οποιαδήποτε νέα εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αναταραχή στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το πιθανότερο σενάριο για το επόμενο διάστημα είναι μια περίοδος εύθραυστης ισορροπίας. Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν, χωρίς όμως να έχουν επιλυθεί οι θεμελιώδεις διαφωνίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις περιφερειακές του δραστηριότητες και το καθεστώς ασφαλείας στον Κόλπο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα μικρό επεισόδιο ή μια λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση.

Συνολικά, η σημερινή εικόνα δεν παραπέμπει σε οριστική αποκλιμάκωση αλλά σε μια στρατηγική παύση. Η στρατιωτική πίεση μετατρέπεται προσωρινά σε διαπραγματευτικό εργαλείο, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να εγκαταλείπει τις βασικές της επιδιώξεις. Εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες, η πιθανότητα επανέναρξης της έντασης παραμένει υψηλή και η περιοχή θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα

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