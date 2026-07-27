Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι – Αναφορές για 3 τραυματίες και μία σύλληψη

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Τρεις γυναίκες τραυματίσθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, έχει συλληφθεί ένα άτομο για την επίθεση. Μία από τις τρεις γυναίκες σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, είναι έγκυος. Και οι τρεις έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης και αν ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα.
Ο δράστης έχει καταγραφεί σε βίντεο, την στιγμή που χτυπάει μία γυναίκα με το μαχαίρι, χωρίς ωστόσο να την τραυματίζει σοβαρά. Λίγο αργότερα, περαστικοί μαζί με έναν αστυνομικό τον ακινητοποιούν και στη συνέχεια ακολούθησε η σύλληψή του.
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