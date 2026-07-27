search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 16:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.07.2026 14:44

Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι – Αναφορές για 3 τραυματίες και μία σύλληψη

27.07.2026 14:44
Γαλλία: Ένας νεκρός από πυρά στην Τουλούζη - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τρεις γυναίκες τραυματίσθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, έχει συλληφθεί ένα άτομο για την επίθεση. Μία από τις τρεις γυναίκες σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, είναι έγκυος. Και οι τρεις έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης και αν ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο δράστης έχει καταγραφεί σε βίντεο, την στιγμή που χτυπάει μία γυναίκα με το μαχαίρι, χωρίς ωστόσο να την τραυματίζει σοβαρά. Λίγο αργότερα, περαστικοί μαζί με έναν αστυνομικό τον ακινητοποιούν και στη συνέχεια ακολούθησε η σύλληψή του.

Διαβάστε επίσης

Επεισόδια στη Μαγιόρκα κατά την διάρκεια διαδήλωσης κατά του υπερτουρισμού – Δύο σοβαρά τραυματίες (video)

Συμφωνία για drones επιδιώκει ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Άντι Μπέρναμ

Εξελίξεις με το Κυπριακό: Ο Γκουτέρες σήμερα στη Λευκωσία για μία «τελευταία απόπειρα» λύσης – Πρώτη επίσκεψη ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
28xronos_dolofonia_stavros_georgiou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπία τρόμου ΗΠΑ-Ιράν: Με το πόδι στο φρένο και το δάχτυλο στη σκανδάλη – Στρατηγική παύση ή προσωρινή ανάπαυλα;

KRATIKO_NIKAIAS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική – 9 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ανακοινώνει 4,49 δισ. πλεόνασμα αλλά δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία

maksimou-9167
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπουργικό «ντου» στη Δυτική Μακεδονία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 16:49
28xronos_dolofonia_stavros_georgiou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπία τρόμου ΗΠΑ-Ιράν: Με το πόδι στο φρένο και το δάχτυλο στη σκανδάλη – Στρατηγική παύση ή προσωρινή ανάπαυλα;

KRATIKO_NIKAIAS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική – 9 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

1 / 3