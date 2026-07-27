Συμφωνία για drones επιδιώκει ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Άντι Μπέρναμ

Takeaways by to pontiki AI Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ συναντάται με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει τη σύναψη ισχυρής συμφωνίας για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τη Βρετανία.

Το Λονδίνο αναμένεται να παραχωρήσει στην Ουκρανία το σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών Stone Cloak για την αντιμετώπιση των ρωσικών απειλών.

Οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν ναυτική βάση όπου εκπαιδεύονται στρατιωτικοί για μελλοντικές επιχειρήσεις εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα.

Μετά την επίσκεψή του στη Βρετανία, ο Ζελένσκι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιδιώκει τη σύναψη μιας ισχυρής «συμφωνίας για τα drones» μεταξύ Κιέβου και Λονδίνου.

Ο Ζελένσκι είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που υποδέχεται ο Μπέρναμ μετά τον διορισμό του, την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την «ακλόνητη υποστήριξή του» προς την Ουκρανία.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ το Κίεβο αναζητά πρόσθετη βοήθεια για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας. Την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσκεψη σε ναυτική βάση

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να επισκεφθούν ναυτική βάση και να συνομιλήσουν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιωτικούς που συμμετέχουν σε άσκηση εξουδετέρωσης θαλάσσιων ναρκών.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία των στρατιωτικών για μελλοντικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε όλες τις γνώσεις μας με τη Βρετανία και ελπίζουμε ότι η Βρετανία θα πράξει το ίδιο. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρή συμφωνία για τα drones», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Sky News.

Σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ουκρανός πρόεδρος σχεδιάζει τη δημιουργία ενός μεγάλου εργοστασίου κατασκευής drones στη Βρετανία και επιθυμεί «να ανοίξει μια νέα σελίδα» στις σχέσεις των δύο κρατών.

Η τεχνογνωσία της Ουκρανίας στα drones

Το Κίεβο αξιοποιεί την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να εξασφαλίσει διεθνή βοήθεια.

Ανάλογη προσέγγιση ακολούθησε πρόσφατα με χώρες του Κόλπου, οι οποίες δέχθηκαν επίθεση από ιρανικά drones.

Η Βρετανία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το 2022, έχει προσφέρει στη χώρα περίπου 25 δισεκατομμύρια λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε 29 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στη συνολική βοήθεια περιλαμβάνονται 16 δισεκατομμύρια λίρες στρατιωτικής υποστήριξης.

Το σύστημα παρεμβολών «Stone Cloak»

Το Λονδίνο αναμένεται να ανακοινώσει ότι θα μοιραστεί με την Ουκρανία ένα νέο βρετανικό σύστημα ηλεκτρονικών παρεμβολών, με την ονομασία «Stone Cloak».

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τη στόχευση drones από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ, η συγκεκριμένη τεχνολογία θα επιτρέψει στο Κίεβο να «ενισχύσει τις γραμμές άμυνάς του και την άμυνα της Ευρώπης».

Η Ουκρανία επιδιώκει να διατηρήσει το τεχνολογικό της πλεονέκτημα στον πόλεμο μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον της Ρωσίας.

Η συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ

Από τον Φεβρουάριο του 2022, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επισκεφθεί έξι φορές τη Βρετανία. Η προηγούμενη επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιουλίου του 2025, όταν είχε συναντηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Μετά τη Βρετανία, ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιθυμεί να δώσει «νέα ώθηση στη διπλωματία», έπειτα από συνομιλίες που είχε με Αμερικανούς απεσταλμένους.

Ωστόσο, οι προσπάθειες μεσολάβησης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον, έχουν περιέλθει σε τέλμα. Αιτία είναι ο πόλεμος που διεξάγουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος έχει προκαλέσει και καθυστερήσεις στην παροχή όπλων προς το Κίεβο.

Η Ουκρανία ζητεί περισσότερους πυραύλους Patriot

Η Ουκρανία ζητεί κυρίως περισσότερους πυραύλους Patriot, οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Τα διαθέσιμα αποθέματα, όμως, είναι περιορισμένα έπειτα από εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Κατανοώ ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Sky News, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί «μια σημαντική πρόκληση» για το Κίεβο.

«Οι Ρώσοι μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και γι’ αυτό χρειαζόμαστε δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας το συντομότερο δυνατό», εξήγησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για συστοιχίες Patriot.

Στη συνέχεια εξέφρασε την υποστήριξή του σε αμερικανικό νομοσχέδιο που θα μπορούσε να επιβάλει κυρώσεις σε όσους αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την τελετή στη μνήμη του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένθερμου υποστηρικτή της Ουκρανίας, ο οποίος πέθανε στις 11 Ιουλίου.

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