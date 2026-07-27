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27.07.2026 10:01

Πυροβολισμοί στο Σιάτλ: Στους τρεις οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού

27.07.2026 10:01
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Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι τα θύματα ανέρχονται πλέον σε τρία.

Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στον χώρο του φεστιβάλ ενώ το τρίτο άτομο εξέπνευσε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι τραυματίες ήταν ένα 2χρονο κορίτσι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας.

Παράλληλα εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένα άτομο το οποίο περιέγραψε ως «νεαρό» ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ενός δεύτερου υπόπτου.

Όπως σημείωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ταϊρόν Ντέιβις, οι αστυνομικοί δεν έχουν, πάντως, την περιγραφή του ατόμου που αναζητείται αλλά εκτιμούν ότι τα δύο αυτά άτομα πυροβολούσαν το ένα το άλλο. Παράλληλα πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς τον πανικό που προκλήθηκε όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί.

Ο Εστάν Γουακονάμπο, ο οποίος περίμενε με τη φίλη του να φωτογραφηθούν σε ένα photo booth έκανε λόγο για «ποδοπάτημα» προσθέτοντας ότι «υπάρχουν παντού ανθρώπινα κορμιά».

Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με εκατοντάδες περίπτερα εστίασης και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις.

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