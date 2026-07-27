Χιλή: Συνελήφθη ένας από τους δολοφόνους του Βίκτορ Χάρα – Είχε διαφύγει μετά την καταδίκη του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η δικαιοσύνη της Χιλής ανακοίνωσε χθες Κυριακή τη σύλληψη του άλλοτε στρατιωτικού Νέλσον Χαάσε, φυγόποινου μετά την καταδίκη του για την απαγωγή και τη δολοφονία το 1973 του τραγουδιστή Βίκτορ Χάρα την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας.

Ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός βασανίστηκε και δολοφονήθηκε με 44 σφαίρες τη 16η Σεπτεμβρίου 1973, στα 40 του χρόνια, πέντε ημέρες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοτσέτ. Επρόκειτο για μορφή ολκής του νέου κύματος στη μουσική της χώρας («nueva canción chilena») μουσικού και κοινωνικού κινήματος που άκμασε τα χρόνια του 1960 στη χώρα των Άνδεων.

Ο Νέλσον Χαάσε, που είχε καταδικαστεί να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξη το 2023, τράπηκε σε φυγή όταν απαγγέλθηκε η ετυμηγορία του.

«Δόθηκε διαταγή φυλάκισης του απόστρατου Νέλσον Χαάσε Μασέι», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η δικαστική εξουσία, ενημερώνοντας πως συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Χιλής, εντοπίστηκε στην περιοχή Λος Λάγος, κάπου 950 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Άλλοι έξι άλλοτε στρατιωτικοί είχαν καταδικαστεί το 2023 σε ποινές οκτώ ως 25 χρόνων κάθειρξης για την ίδια υπόθεση. Πέντε βρίσκονται στη φυλακή. Ο στρατηγός Ερνάν Τσακόν αυτοκτόνησε όταν η αστυνομία προχώρησε σε έφοδο για να τον συλλάβει.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 3.200 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν την περίοδο της δικτατορίας του Πινοτσέτ στη Χιλή (1973-1990).

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Πάνω από 500.000 οι εκτοπισμένοι – Υπό «κλοιό» το Μπορντό, βελτιωμένη η εικόνα κοντά στη Μαδρίτη (videos)

Ρωσία: Δύο νεκροί και 17 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε Ροστόφ και Μπέλγκοροντ

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε τραυματίες (videos)