search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 09:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.07.2026 09:10

Χιλή: Συνελήφθη ένας από τους δολοφόνους του Βίκτορ Χάρα – Είχε διαφύγει μετά την καταδίκη του

27.07.2026 09:10
VíctorJara

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η δικαιοσύνη της Χιλής ανακοίνωσε χθες Κυριακή τη σύλληψη του άλλοτε στρατιωτικού Νέλσον Χαάσε, φυγόποινου μετά την καταδίκη του για την απαγωγή και τη δολοφονία το 1973 του τραγουδιστή Βίκτορ Χάρα την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας.

Ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός βασανίστηκε και δολοφονήθηκε με 44 σφαίρες τη 16η Σεπτεμβρίου 1973, στα 40 του χρόνια, πέντε ημέρες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοτσέτ. Επρόκειτο για μορφή ολκής του νέου κύματος στη μουσική της χώρας («nueva canción chilena») μουσικού και κοινωνικού κινήματος που άκμασε τα χρόνια του 1960 στη χώρα των Άνδεων.

Ο Νέλσον Χαάσε, που είχε καταδικαστεί να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξη το 2023, τράπηκε σε φυγή όταν απαγγέλθηκε η ετυμηγορία του.

«Δόθηκε διαταγή φυλάκισης του απόστρατου Νέλσον Χαάσε Μασέι», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η δικαστική εξουσία, ενημερώνοντας πως συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Χιλής, εντοπίστηκε στην περιοχή Λος Λάγος, κάπου 950 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Άλλοι έξι άλλοτε στρατιωτικοί είχαν καταδικαστεί το 2023 σε ποινές οκτώ ως 25 χρόνων κάθειρξης για την ίδια υπόθεση. Πέντε βρίσκονται στη φυλακή. Ο στρατηγός Ερνάν Τσακόν αυτοκτόνησε όταν η αστυνομία προχώρησε σε έφοδο για να τον συλλάβει.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 3.200 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν την περίοδο της δικτατορίας του Πινοτσέτ στη Χιλή (1973-1990).

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Πάνω από 500.000 οι εκτοπισμένοι – Υπό «κλοιό» το Μπορντό, βελτιωμένη η εικόνα κοντά στη Μαδρίτη (videos)

Ρωσία: Δύο νεκροί και 17 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε Ροστόφ και Μπέλγκοροντ

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε τραυματίες (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ακίνητα υπάρχουν. Αγοραστές δεν υπάρχουν

aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 46χρονη μετά από επεισόδιο με επιβάτες και προσωπικό πτήσης

nosokomeio_rodou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο – Νεκρός 62χρονος μοτοσικλετιστής στην Ιαλυσό

stamatis-kraounakis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Κραουνάκης: «Είμαστε όλοι ζητιάνοι μιας τυχαίας στιγμής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

kriti_mafia_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Σοκαριστικό βίντεο - ντοκουμέντο με άγριο ξυλοδαρμό άνδρα μέσα σε εστιατόριο μπροστά στους άφωνους πελάτες 

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 09:42
syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ακίνητα υπάρχουν. Αγοραστές δεν υπάρχουν

aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 46χρονη μετά από επεισόδιο με επιβάτες και προσωπικό πτήσης

1 / 3