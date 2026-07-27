Εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νίκαιας: «Σοβαρές ελλείψεις υγειονομικού υλικού θέτουν σε κίνδυνο της ζωή των ασθενών»

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«Οι δραματικές ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Νίκαιας και θέτει σε κίνδυνο της ζωή των ασθενών, είναι μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, που υπάρχει εδώ και μήνες, παρά τις συνεχείς από το υγειονομικό προσωπικό και τις πολυάριθμες καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων».
Τα παραπάνω καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής, τονίζοντας ότι η κατάσταση με τις ελλείψεις υλικών, λόγω της αναστολής ανάρτησης των παραγγελιών, έχει φτάσει στο απροχώρητο και κάθε ημέρα γίνονται περισσότερες.
«Παρά τις δεσμεύσεις της διοίκησης ότι οι καθυστερήσεις είναι προσωρινές, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις πιστώσεις, ότι η αλλαγή της διαδικασίας παραγγελιών θα οδηγήσει σε γρηγορότερες και φθηνότερες παραγγελίες η πραγματικότητα τη διαψεύδει!», όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της ο σύλλογος.
Στην πρόσφατη ενημέρωση προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η καθυστέρηση αποδόθηκε στην υποστελέχωση του Γραφείου Προμηθειών, όπως εξηγεί ο σύλλογος και συνεχίζει:
«Θα επισημάνουμε για άλλη μια φορά όμως ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη! Δεν μιλάμε πλέον μόνο για ελλείψεις σε γάντια και σύριγγες. Μιλάμε για ελλείψεις που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ασθενών».
Ενδεικτικά ο σύλλογος αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, που δεν είναι δυστυχώς τα μοναδικά:
«Τι θα γινόταν άραγε αν στην εφημερία που εξετάζονται πάνω από 700 ασθενείς υπήρχαν πάνω από 5 ασθενείς που είχαν ανάγκη μη επεμβατικό αερισμό;» αναρωτιούνται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και συνεχίζουν:
«Η διοίκηση του νοσοκομείου παίρνει πολύ μεγάλη ευθύνη με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει. Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε 4 μέρες, που εξυπηρετεί πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών από τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, τα νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο να λειτουργεί με τόσο μεγάλες ελλείψεις. Δεν είναι ένα γεγονός που απλά έτυχε. Είναι μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, που υπάρχει εδώ και μήνες, συνεχίζεται και επιδεινώνεται, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις από τους διευθυντές και τους προϊστάμενους των τμημάτων, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων. Η 2η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας είναι συνυπεύθυνοι γιατί δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο παρότι είναι πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση.».
Οι εργαζόμενοι ζητούν:
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