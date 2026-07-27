search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 13:28
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

27.07.2026 10:19

Εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Νίκαιας: «Σοβαρές ελλείψεις υγειονομικού υλικού θέτουν σε κίνδυνο της ζωή των ασθενών»

27.07.2026 10:19
nosokomeio_nikaias_new
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ασθενών.
  • Η διοίκηση αποδίδει το πρόβλημα στην υποστελέχωση του Γραφείου Προμηθειών, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών παραγγελίας υλικών.
  • Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ελλείψεις σε κρίσιμα ιατρικά υλικά, όπως σύρματα στεφανιογραφίας και μάσκες μη επεμβατικού αερισμού, που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των νοσοκομειακών τμημάτων.
  • Ο σύλλογος επιρρίπτει ευθύνες στη διοίκηση του νοσοκομείου, στη δεύτερη Υγειονομική Περιφέρεια και στο Υπουργείο Υγείας για την επιδεινούμενη κατάσταση που παραμένει άλυτη εδώ και μήνες.
  • Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών παραγγελιών και την πρόσληψη μόνιμου διοικητικού προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Προμηθειών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Οι δραματικές ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Νίκαιας και θέτει σε κίνδυνο της ζωή των ασθενών, είναι μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, που υπάρχει εδώ και μήνες, παρά τις συνεχείς από το υγειονομικό προσωπικό και τις πολυάριθμες καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων».

Τα παραπάνω καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής, τονίζοντας ότι η κατάσταση με τις ελλείψεις υλικών, λόγω της αναστολής ανάρτησης των παραγγελιών, έχει φτάσει στο απροχώρητο και κάθε ημέρα γίνονται περισσότερες.

«Παρά τις δεσμεύσεις της διοίκησης ότι οι καθυστερήσεις είναι προσωρινές, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις πιστώσεις, ότι η αλλαγή της διαδικασίας παραγγελιών θα οδηγήσει σε γρηγορότερες και φθηνότερες παραγγελίες η πραγματικότητα τη διαψεύδει!», όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της ο σύλλογος.

Στην πρόσφατη ενημέρωση προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η καθυστέρηση αποδόθηκε στην υποστελέχωση του Γραφείου Προμηθειών, όπως εξηγεί ο σύλλογος και συνεχίζει:

«Θα επισημάνουμε για άλλη μια φορά όμως ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη! Δεν μιλάμε πλέον μόνο για ελλείψεις σε γάντια και σύριγγες. Μιλάμε για ελλείψεις που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ασθενών».

Ενδεικτικά ο σύλλογος αναφέρει κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, που δεν είναι δυστυχώς τα μοναδικά:

  • Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, σε ημέρα γενικής εφημερίας, υπήρξε έλλειψη συρμάτων στεφανιογραφίας ενώ προηγήθηκε απουσία σετ ιματισμού και υδρόφιλων θηκαριών. Δηλαδή υλικά απαραίτητα και αναντικατάστατα για ασθενείς που διακομίζονται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
  • Στο γαστρεντερολογικό τμήμα υπήρξαν ελλείψεις σε απορρυπαντικά ενδοσκοπίων, με τη διευθύντρια και την προϊσταμένη να κάνουν αγώνα δρόμου για να τα προμηθευτούν.
  • Στο ΤΕΠ στην τελευταία εφημερία υπήρχαν μόνο 5 μάσκες μη επεμβατικού αερισμού.

«Τι θα γινόταν άραγε αν στην εφημερία που εξετάζονται πάνω από 700 ασθενείς υπήρχαν πάνω από 5 ασθενείς που είχαν ανάγκη μη επεμβατικό αερισμό;» αναρωτιούνται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και συνεχίζουν:

«Η διοίκηση του νοσοκομείου παίρνει πολύ μεγάλη ευθύνη με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει. Δεν μπορεί ένα νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε 4 μέρες, που εξυπηρετεί πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών από τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, τα νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο να λειτουργεί με τόσο μεγάλες ελλείψεις. Δεν είναι ένα γεγονός που απλά έτυχε. Είναι μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση, που υπάρχει εδώ και μήνες, συνεχίζεται και επιδεινώνεται, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις από τους διευθυντές και τους προϊστάμενους των τμημάτων, παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων. Η 2η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας είναι συνυπεύθυνοι γιατί δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο παρότι είναι πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση.».

Οι εργαζόμενοι ζητούν:

  • Να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες παραγγελίες για όλα τα τμήματα του νοσοκομείου ώστε να μην υπάρχει καμία έλλειψη υλικών και να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των ασθενών και του υγειονομικού προσωπικού.
  • Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού ώστε να είναι εύρυθμη η λειτουργία του γραφείου προμηθειών.

Διαβάστε επίσης:

Καρκίνος – Ανησυχητική αύξηση: Τα 34 εκατομμύρια θα φτάσουν τα νέα περιστατικά έως το 2050 – Ένας στους πέντε θα νοσήσει

Τι τρώμε στη ζέστη: Τα γεύματα που δροσίζουν χωρίς να μας βαραίνουν

Καύσωνας: Από τι κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι – Τα συμπτώματα και οι πρώτες βοήθειες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aporrimmatofora_dimosathinaion
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας (photos/video)

pierrakakis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση – Πιερρακάκης: «Εκκωφαντική η αντίφαση της αντιπολίτευσης για το Άρθρο 16»

theatro-new
ΘΕΑΤΡΟ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ανοιχτό κάλεσμα για νέους συγγραφείς

ozempic_new
ΥΓΕΙΑ

Φάρμακα GLP-1 για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας: Θα μπορούσαν να είναι και θεραπεία κατά 13 τύπων καρκίνου;

fotia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Γαλλία: Πάνω από 500 χιλιόμετρα κάλυψαν οι καπνοί από τις φωτιές – Μειώθηκαν οι εστίες, αλλά παραμένει εκτός ελέγχου η κατάσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 13:24
aporrimmatofora_dimosathinaion
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας (photos/video)

pierrakakis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση – Πιερρακάκης: «Εκκωφαντική η αντίφαση της αντιπολίτευσης για το Άρθρο 16»

theatro-new
ΘΕΑΤΡΟ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Ανοιχτό κάλεσμα για νέους συγγραφείς

1 / 3