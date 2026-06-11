Ασθενείς παρέμειναν σε ράντζα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ακόμα και δύο ημέρες μετά την λήξη της εφημερίας, ενώ δεκάδες άλλοι περίμεναν έως και έξι ώρες μέχρι να εξεταστούν από τους λιγοστούς γιατρούς, που έτρεχαν και δεν έφταναν.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουν εκατοντάδες ασθενείς αλλά και το εξουθενωμένο προσωπικό του Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», όπως περιγράφει ο Σύλλογος Εργαζομένων.

Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων, η πραγματικότητα στο συγκεκριμένο θεραπευτήριο είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που εκτιμά η ηγεσία του υπουργείου Υγείας:

«Μετά τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ και τις πανηγυρικές δηλώσεις του υπουργείου υγείας για την δήθεν εντυπωσιακή μείωση της αναμονής στα ΤΕΠ του νοσοκομείου της Νίκαιας το νοσοκομείο εφημέρευσε… Και η πραγματικότητα για άλλη μια φορά διέψευσε την κυβέρνηση.

Ασθενείς περίμεναν ακόμα και 6 ώρες για να εξεταστούν πολλοί έφυγαν χωρίς να εξεταστούν γιατί δεν άντεξαν λόγω της πολύωρης αναμονής, τα κρεβάτια και τα ράντζα τελείωσαν 8 ώρες πριν τελειώσει η εφημερία.

Αποτέλεσμα η τεράστια ταλαιπωρία ασθενών και συνοδών, υγειονομικοί που κυριολεκτικά “έτρεχαν και δεν έφταναν” για να μην κινδυνεύσει κανένας ασθενής, συνθήκες απαράδεκτες αναξιοπρεπείς που κάνουν την εικόνα για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών να καταρρεύσει με πάταγο.» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους «μετά την εφημερία ασθενείς παρέμειναν 2 ημέρες σε φορεία στα Επείγοντα γιατί δεν υπήρχε ούτε ένα κενό κρεβάτι για να νοσηλευτούν!

Καλό θα ήταν λοιπόν το υπουργείο υγείας να σταματήσει να “μαγειρεύει” τα νούμερα όπως το βολεύει, να παρουσιάζει μέσους όρους και στατιστικά που δεν αντιστοιχούν στο τι βιώνει ο ασθενής στην εφημερία», όπως αναφέρουν εξηγώντας ότι οι ανάγκες ασθενών και υγειονομικών δεν καλύπτονται λόγω της υποστελέχωσης.

«Αντί να κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια ο υπουργός υγείας να προσλάβει άμεσα όλο το αναγκαίο προσωπικό για δουλέψουν τα νοσοκομεία όπως πρέπει χωρίς να εξουθενώνονται οι υγειονομικοί και να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς!», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

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