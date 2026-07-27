Επεισόδια στη Μαγιόρκα κατά την διάρκεια διαδήλωσης κατά του υπερτουρισμού – Δύο σοβαρά τραυματίες (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Μαγιόρκα μεταξύ πολιτών που διαμαρτύρονταν για τον υπερτουρισμό στο νησί και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ από τις συγκρούσεις υπήρξαν τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματίες, με την αστυνομία να κάνει ακόμη και χρήση πλαστικών σφαιρών -εκτός από χημικά και γκλομπ- για να διαλύσει το πλήθος.

🚨 #DARRERAHORA



Tensió a la manifestació “Mallorca al límit”. La Policia Nacional ha carregat contra alguns assistents a la zona del passeig de Sagrera després del llançament d’objectes. pic.twitter.com/Xc4IAsPqUW — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 26, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τις 70.000, στην μεγαλύτερη κινητοποίηση από το 2024 όταν και ξεκίνησε αυτό το κίνημα κατά του υπερτουρισμού στον δημοφιλέστερο καλοκαιρινό προορισμό της Ισπανίας.

Με πανό που έγραφαν μεταξύ άλλων «Τουρίστες, πηγαίνετε σπίτια σας», «Τουρισμός = καταστροφή», «Σώστε τη Μαγιόρκα» και «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή» οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την άνευ προηγουμένου κρίση στο στεγαστικό, καθώς οι τιμές έχουν διπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια εξαιτίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε κατοικίες.

La Policía permite que todos los manifestantes de Palma vuelvan a confluir en una única manifestación tras cortarles el paso https://t.co/BJMZuegRG3 pic.twitter.com/8Lvx11zrZr July 26, 2026

Η διαβίωση για ενοικιαστές έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν είναι για πολλούς πλέον βιώσιμη.

Διαβάστε επίσης

Συμφωνία για drones επιδιώκει ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Άντι Μπέρναμ

Εξελίξεις με το Κυπριακό: Ο Γκουτέρες σήμερα στη Λευκωσία για μία «τελευταία απόπειρα» λύσης – Πρώτη επίσκεψη ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια

Πυροβολισμοί στο Σιάτλ: Στους τρεις οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού