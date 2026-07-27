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27.07.2026 12:31

Επεισόδια στη Μαγιόρκα κατά την διάρκεια διαδήλωσης κατά του υπερτουρισμού – Δύο σοβαρά τραυματίες (video)

27.07.2026 12:31
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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Μαγιόρκα μεταξύ πολιτών που διαμαρτύρονταν για τον υπερτουρισμό στο νησί και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ από τις συγκρούσεις υπήρξαν τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματίες, με την αστυνομία να κάνει ακόμη και χρήση πλαστικών σφαιρών -εκτός από χημικά και γκλομπ- για να διαλύσει το πλήθος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 30.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι συγκεντρωμένοι ξεπέρασαν τις 70.000, στην μεγαλύτερη κινητοποίηση από το 2024 όταν και ξεκίνησε αυτό το κίνημα κατά του υπερτουρισμού στον δημοφιλέστερο καλοκαιρινό προορισμό της Ισπανίας.

Με πανό που έγραφαν μεταξύ άλλων «Τουρίστες, πηγαίνετε σπίτια σας», «Τουρισμός = καταστροφή», «Σώστε τη Μαγιόρκα» και «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή» οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την άνευ προηγουμένου κρίση στο στεγαστικό, καθώς οι τιμές έχουν διπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια εξαιτίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε κατοικίες.

Η διαβίωση για ενοικιαστές έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν είναι για πολλούς πλέον βιώσιμη.

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