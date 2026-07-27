Δυτική Γαλλία: Πάνω από 500 χιλιόμετρα κάλυψαν οι καπνοί από τις φωτιές – Μειώθηκαν οι εστίες, αλλά παραμένει εκτός ελέγχου η κατάσταση

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Τρομακτικές διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στη δυτική Γαλλία, που μαζί με την Ισπανία βρίσκονται εδώ και μέρες σε πύρινο κλοιό.

Οι φλόγες στη δυτική Γαλλία έχουν φτάσει σε απόσταση ανάσας από το Μπορντό, με δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-5P του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, να δείχνουν πως οι καπνοί από τις φλόγες έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων.

Η επιστημονική ομάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οπτικοποίησε τη μεταφορά του καπνού από τις φωτιές μέσω του δείκτη Aerosol Index (AER) την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Στην εικόνα οι υψηλότερες τιμές (πορτοκαλί–κόκκινες/ιώδεις αποχρώσεις) υποδεικνύουν αυξημένη παρουσία σωματιδίων καπνού στην ατμοσφαιρική στήλη, αναδεικνύοντας την έκταση και την πορεία του νέφους πάνω από τον ωκεανό

Η πορεία του καπνού έγινε ορατή και από τον δορυφόρο Sentinel-3:

Λιγότερες εστίες, αλλά συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά

Την ίδια ώρα, η φωτιά σύμφωνα με την γαλλική πυροσβεστική, έχει κάψει 420.000 στρέμματα γης στην περιοχή της Ζιρόντ.

Σήμερα (27/7) οι εστίες είναι λιγότερες, αλλά δεν έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

My time lapse of the Gironde #fire near Bordeaux, viewed on Friday afternoon from about 20 km distance. One minute compressed into 5 seconds.#GlobalHeating pic.twitter.com/ffv0sYwRFL July 26, 2026

«Έχουμε λιγότερες ενεργές εστίες σε σχέση με χθες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό, δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ.

Impressionnante reprise en Gironde cette nuit avec des flammes de plusieurs mètres de hauteur.



Les pompiers sont mobilisés jours et nuit depuis plusieurs jours contre ce méga-feu proche de Bordeaux. pic.twitter.com/JRdoNUH40l — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) July 27, 2026

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά έχει σταθεροποιηθεί. Σταθεροποιήσαμε μία κατάσταση που ήταν τελείως ασταθής, αλλά συνεχίζουμε να μην ελέγχουμε την πυρκαγιά. Στην πραγματικότητα, έχουμε μία πολύ ενεργή ζώνη και πλέον όχι πολλές πολύ ενεργές ζώνες, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες μέρες» πρόσθεσε.

Νέες εκκενώσεις σε Βαλένθια και Τολέδο στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην Ισπανία δεν είναι καλύτερη. Αν και το μέτωπο γύρω από την Μαδρίτη δείχνει να περιορίζεται, το πρόβλημα έχει μεταφερθεί στη περιοχή της Βαλένθια όπου 15.000 κάτοικοι χρειάστηκε να εκκενώσουν. Εκκενώσεις έχουν ανακοινωθεί και στο Τολέδο.

Συνολικά πάνω από 350.000 κάτοικοι στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη στέγη τους στη χώρα με την πυροσβεστική να αναφέρει πως η κατάσταση έχει ξεπεράσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Massive wildfires are raging across Spain and France, forcing over 300,000 people to evacuate.



Satellite imagery overlaid with heat signatures shows the intensity of these fires. The wildfire in the Ávila region west of Madrid is Spain’s largest wildfire in recent history. pic.twitter.com/Fz3fUULcvK — Collin Gross (@CollinGrossWx) July 26, 2026