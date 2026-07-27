Κόρινθος: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο – Νεκρός ένας 25χρονος

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Μία ανθρώπινη ζωή κόστισε μέχρι στιγμής η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής ξιδιού και στο σημείο έχουν μεταβεί κι επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», ανέφερε από την πλευρά του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Επί τόπου μετέβησαν και 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το οποίο επικαλείται την ιδιοκτήτρια εταιρία, οι υπάλληλοι βγήκαν όλοι στο προαύλιο.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για έναν τραυματία ο οποίος βρισκόταν σε παρακείμενη ιδιοκτησία από το εργοστάσιο που έγινε η έκρηξη. Έχει τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια από το ωστικό κύμα και μεταφέρθηκε στο ΓΝ Κορίνθου.

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