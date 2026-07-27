search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 16:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.07.2026 14:00

Κόρινθος: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο – Νεκρός ένας 25χρονος

27.07.2026 14:00
ekrixi-korinthos-examilia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία ανθρώπινη ζωή κόστισε μέχρι στιγμής η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής ξιδιού και στο σημείο έχουν μεταβεί κι επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά.

«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», ανέφερε από την πλευρά του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο την στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Επί τόπου μετέβησαν και 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το οποίο επικαλείται την ιδιοκτήτρια εταιρία, οι υπάλληλοι βγήκαν όλοι στο προαύλιο.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για έναν τραυματία ο οποίος βρισκόταν σε παρακείμενη ιδιοκτησία από το εργοστάσιο που έγινε η έκρηξη. Έχει τραυματιστεί ελαφρά στα χέρια από το ωστικό κύμα και μεταφέρθηκε στο ΓΝ Κορίνθου.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Διαφωνία των συνηγόρων των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ για την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης

Σύρος: Από μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα – Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
28xronos_dolofonia_stavros_georgiou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπία τρόμου ΗΠΑ-Ιράν: Με το πόδι στο φρένο και το δάχτυλο στη σκανδάλη – Στρατηγική παύση ή προσωρινή ανάπαυλα;

KRATIKO_NIKAIAS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική – 9 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ανακοινώνει 4,49 δισ. πλεόνασμα αλλά δεν θέλει να στηρίξει την κοινωνία

maksimou-9167
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπουργικό «ντου» στη Δυτική Μακεδονία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

FILETINIA_KOTOPOULO
ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο», λέει ο πρόεδρος ΕΟΔΥ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 16:50
28xronos_dolofonia_stavros_georgiou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

IRAN-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπία τρόμου ΗΠΑ-Ιράν: Με το πόδι στο φρένο και το δάχτυλο στη σκανδάλη – Στρατηγική παύση ή προσωρινή ανάπαυλα;

KRATIKO_NIKAIAS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αττική – 9 άτομα προσήλθαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

1 / 3