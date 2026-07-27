Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας (photos/video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Είκοσι νέα απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής ογκωδών αντικειμένων ανοιχτού τύπου, παρέλαβε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Κατά την παραλαβή των νέων οχημάτων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Όλγα Δούρου ενημερώθηκαν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των νέων απορριμματοφόρων, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεχούς ανανέωσης του στόλου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δούκας ανέφερε ότι τα μικρά αυτά απορριμματοφόρα λειτουργούν και ως «εξπρές» οχήματα, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο δύσκολες περιοχές και τους πιο στενούς δρόμους της Αθήνας με μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα, ενώ διαθέτουν σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας που διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών του δήμου.

Τα νέα οχήματα βγαίνουν, τις επόμενες ημέρες, στους δρόμους της Αθήνας, ανέφερε η κ. Δούρου. Σύμφωνα με την ίδια, το πρώτο εξάμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 87% οι εξορμήσεις καθαριότητας, κατά 52% τα πλυσίματα κοινόχρηστων χώρων και κατά 46% οι δράσεις συντήρησης και αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Από τον Δήμο Αθηναίων επισημαίνουν ότι «η ορθή και προγραμματισμένη απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της καθαριότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων».

Υπενθυμίζουν δε ότι οι πολίτες, πριν από την απόθεση επίπλων, στρωμάτων, ηλεκτρικών συσκευών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων, πρέπει να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595, προκειμένου να προγραμματίζεται η παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

φωτογραφίες: Δήμος Αθηναίων

Διαβάστε επίσης:

Άνω Λιόσια: Δύο άτομα στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε αποθήκη – Το τραγικό λάθος του 85χρονου εγκαυματία

Υπόθεση Μανιουδάκη: «Πρωτοφανή παρέμβαση της ΕΛΑΣ» καταγγέλλει η οικογένεια – «Δεν υπάρχουν πολλές ιατροδικαστικές εκθέσεις, αλλά μόνο μία»

Διπλή πρωτιά του ΕΚΠΑ σε προτιμήσεις και νέους επιτυχόντες