Φωτιά στη Μεσαρά – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν και εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε στα Μεσαρά της Κρήτης λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή ανάμεσα στην περιοχή Πόμπια και την Αληθινή.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη επίγειες δυνάμεις με πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκε και ελικόπτερο πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και δύο εναέρια, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αληθινή Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Παράλληλα, εκδόθηκε από το 112 προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοικους της περιοχής ώστε να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση εκκένωσης.

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