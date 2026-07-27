Συνταγματική Αναθεώρηση – Πολάκης: «Καμία συναίνεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη – H κεντροαριστερά θα έπρεπε να είχε προτάξει ένα άλλο σχέδιο»

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«Καμία συναίνεση σε κανένα άρθρο για αλλαγές στο Σύνταγμα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που εξελίσσεται στην Ολομέλεια.

Ο κ. Πολάκης σημείωσε ότι το «Σύνταγμα είναι ο καταστατικός νόμος του κράτους, η συνθήκη κατά την οποία ρυθμίζεται το κοινωνικό συμβόλαιο της εκάστοτε ιστορικής περιόδου», τονίζοντας ότι το Σύνταγμα του 1975 «με το μεγάλο προοδευτικό αριστερό μεταπολιτευτικό ρεύμα αποτύπωσε -όσο και εάν δεν το ήθελε η αστική τάξη της εποχής- μια σειρά από δημοκρατικές ρυθμίσεις-συνθήκες που αποτέλεσε οδηγός για τα επόμενα χρόνια και ήταν ένα προοδευτικό Σύνταγμα στα μέτρα της εποχής σε σχέση με τους συσχετισμούς των δυνάμεων».

Όπως είπε ο βουλευτής, η ΝΔ «μετά από την επταετή διακυβέρνησή της αυτή των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των 20 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών και της καταπάτησης κάθε θεσμού, έρχεται να αλλάξει την συνθήκη της ρύθμισης του κοινωνικού συμβολαίου. Να περάσει τη νεοφιλελεύθερη ηγεμονία ως άρθρα στο Σύνταγμα της χώρας».

«Το γεγονός ότι δεν το καταφέρνει δείχνει ότι- παρά την αδυναμία της αντιπολίτευσης και την πολυδιάσπασή της- δεν έχει ούτε τον κοινωνικό ούτε τον πολιτικό συσχετισμό για να το πετύχει πια», πρόσθεσε

Ο κ. Πολάκης, απευθυνόμενος στις κεντροαριστερές πτέρυγες της αίθουσας επεσήμανε: «Εδώ θα έπρεπε να είχαμε ένα άλλο σχέδιο, να βγούμε όχι με γενικόλογα και μεσοβέζικα πράγματα και να διατυπώσουμε μια άλλη πρόταση».

«Εγώ θα ψήφιζα μια πρόταση για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τους αλγόριθμους, η οποία θα έλεγε ότι ο ιδιοκτήτης τους δεν μπορεί να είναι ιδιώτης, αλλά ιδιοκτήτης του πλούτου και της γνώσης της Τεχνιτής Νοημοσύνης είναι το Δημόσιο γιατί ιδιοποιούνται οι ιδιώτες τη δημόσια έρευνα και γνώση. Θα ψήφιζα ένα Σύνταγμα που θα είχε ρήτρα κοινωνικού κράτους και επιδιωκόμενα κοινωνικά δικαιώματα», υπογράμμισε ο κ. Πολάκης για να συμπληρώσει:

«Θα ψήφιζα μια ρύθμιση στο άρθρο 16 όχι την άρση του δημόσιου μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και εννοείται ότι αύριο μια προοδευτική κυβέρνηση από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει θα είναι το να καταργήσει με νόμο τον νόμο Πιερρακάκη. Θα ψήφιζα μια διάταξη που θα έλεγε ότι “τα δημόσια αγαθά και στρατηγικές υποδομές (νερό, ενέργεια, μεταφορές ) είναι συνταγματικά προστατευόμενες δημόσιες υπηρεσίες”. Θα ψήφιζα μια πρόταση που θα είχε εργασιακό Σύνταγμα μέσα, δηλαδή τις συλλογικές συμβάσεις, την απεργία, το αντί-λοκ άουτ και την κοινωνική περιβαλλοντική δέσμευση οικονομικής ελευθερίας, που θα είχε ως συνταγματική αρχή την προοδευτική φορολογία και τη μείωση ανισοτήτων. Με καθαρή διάταξη του τύπου “συνεισφορά ανάλογα με την ικανότητα πληρωμής ή υποχρέωση του κράτους να μειώνει συστηματικά ανισότητες και φορoαποφυγή”, ώστε να μπορεί να φορολογηθούν τα μερίσματα, όπως και μια διάταξη για την κλιματική και οικολογική συνταγματοποίηση με ισχυρή ρήτρα κλιματικής προστασίας, ώστε να γίνει υποκείμενο δεσμεύσεων».

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