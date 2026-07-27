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27.07.2026 15:49

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε εκβιασμούς, ζωοκλοπές και παράνομες επιδοτήσεις 

27.07.2026 15:49
OPKE

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Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η αστυνομία στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση οικογενειακών μαφιών. 

Η επιχείρηση εντάσσεται στον σχεδιασμό που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και επικεντρώθηκε στον  Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους, ενώ συνελήφθησαν 8 μέλη γνωστών οικογενειών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι πέντε άνδρες, ηλικίας 69, 47, 45, 34 και 30 ετών, για.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις, τραμπουκισμούς, φθορές, ρευματοκλοπές, αλλά και απάτες σε σχέση με επιδοτήσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το cretalive, η επιχείρηση είναι συνέχεια των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε Κίσσαμο και Αμάρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε δηλώσει ότι «15 οικογένειες» που «αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και να ρημάζουν ξένες περιουσίες» έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (27/7/2026) αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας (συμμορίας), τα μέλη της οποίας εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ (8) άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.

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