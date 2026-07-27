Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί ο 28χρονος

Takeaways by to pontiki AI Ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Οι αρχές άσκησαν σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Η σύλληψη του δράστη επετεύχθη μέσω της αξιοποίησης υλικού από κάμερες ασφαλείας, των αποτυπωμάτων του και του τραυματισμού στο χέρι του.

Ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι ο θάνατος του δικηγόρου προήλθε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο παραμένει μέχρι στιγμής άφαντο για τις αστυνομικές αρχές.

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Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 ο 28χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, στο δικηγορικό του γραφείο επί της Γ’ Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος είχε πάρει προθεσμία και απολογείται αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή.

Σημειώνεται πως σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Πώς συνελήφθη ο 28χρονος

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου και τον συνέλαβαν αξιοποιώντας εικόνες από κάμερες της περιοχής, αποτυπώματα και τον τραυματισμό στο χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος, σεσημασμένος στις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ξυλοκόπησε τον δικηγόρο, ενώ από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.



Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τι έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.



Όταν συνελήφθη από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ομολόγησε το έγκλημα. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τον ποινικολόγο, πιάστηκαν στα χέρια και τον σκότωσε. Νωρίτερα, εκείνη την ημέρα, ο ποινικολόγος και ο 28χρονος ήταν σε κοινή παρέα.



Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του όπου διαπληκτίστηκαν έντονα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τον χτυπήσει μέχρι θανάτου. Ο συλληφθείς έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της συμπλοκής με τον ποινικολόγο.Play Video

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γραφείο, κάτι που αποδείχθηκε σωστό. Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

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