Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί ο 28χρονος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 ο 28χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, στο δικηγορικό του γραφείο επί της Γ’ Σεπτεμβρίου.
Ο κατηγορούμενος είχε πάρει προθεσμία και απολογείται αυτή την ώρα ενώπιον του ανακριτή.
Σημειώνεται πως σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου και τον συνέλαβαν αξιοποιώντας εικόνες από κάμερες της περιοχής, αποτυπώματα και τον τραυματισμό στο χέρι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος, σεσημασμένος στις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ξυλοκόπησε τον δικηγόρο, ενώ από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.
Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τι έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.
Όταν συνελήφθη από τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών ομολόγησε το έγκλημα. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τον ποινικολόγο, πιάστηκαν στα χέρια και τον σκότωσε. Νωρίτερα, εκείνη την ημέρα, ο ποινικολόγος και ο 28χρονος ήταν σε κοινή παρέα.
Όπως είπε ο Αιγύπτιος στους αστυνομικούς, ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του. Εκείνος δέχθηκε αλλά στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του όπου διαπληκτίστηκαν έντονα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τον χτυπήσει μέχρι θανάτου. Ο συλληφθείς έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τον λόγο της συμπλοκής με τον ποινικολόγο.Play Video
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος πως ενδεχομένως τα αντικείμενα να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γραφείο, κάτι που αποδείχθηκε σωστό. Αντίθετα, παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.
Διαβάστε επίσης:
Η ιστορία της Ξάνθης μέσα από τις γεύσεις ενός ζαχαροπλαστείου 100 ετών (Photos)
Σαλαμίνα: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκόολ, χειροπέδες στον πατέρα της και τον υπεύθυνο καφετέριας
Σύμη: Ιστορικό συνέδριο «φωτίζει» την πορεία του νησιού από την αρχαιότητα έως σήμερα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.