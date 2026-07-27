Υπόθεση Μανιουδάκη: «Πρωτοφανή παρέμβαση της ΕΛΑΣ» καταγγέλλει η οικογένεια – «Δεν υπάρχουν πολλές ιατροδικαστικές εκθέσεις, αλλά μόνο μία»

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Με αφορμή τη σύλληψη του Ιατροδικαστή Χανίων η οικογένεια του Κώστα Μανιουδάκη, με ανακοίνωσή της απαντά σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία «φέρεται να ελέγχεται από την Υ.Δ.Ε.Ε. Χανίων ως ψευδής η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου του» 58χρονου, τονίζοντας πως «δεν υπάρχουν πολλές, αλλά μόνο μία ιατροδικαστική έκθεση, ενώ υπενθυμίζει ότι «το Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου ΔΕΝ υπέχει θέση ιατροδικαστικής έκθεσης».

«Κυρίως όμως μας εκπλήσσει η πρωτοφανής παρέμβαση της τοπικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., όπως εκφράστηκε στη συνέντευξη τύπου και ιδίως στη διαρροή δημοσιευμάτων για την υπόθεση μας – δημοσιευμάτων που μαρτυρούν εκ των έσω γνώση της σχετικής ποινικής δικογραφίας – με διάθεση υποκατάστασης των δικαιοδοτικών οργάνων της Πολιτείας» αναφέρει η οικογένεια Μανιουδάκη

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αφορμή δημοσιεύματα, πριν και ιδίως μετά την από 25/7/2026 συνέντευξη τύπου της τοπικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., με τα οποία φέρεται να ελέγχεται από την Υ.Δ.Ε.Ε. Χανίων ως ψευδής η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου του Κωστή Μανιουδάκη, επειδή το αρχικό πόρισμα του ιατροδικαστή ήταν για φυσικό θάνατο, στην συνέχεια νέες ιατροδικαστικές εκθέσεις ανέφεραν άλλα πράγματα και ενόψει της διαφαινόμενης εξωφρενικής καπηλείας της μνήμης του οικείου μας, και δη σε χρόνο που η αιτία θανάτου του από την επίσημη ελληνική πολιτεία διερευνάται ως ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, θέλουμε να επισημάνουμε, δια των συνηγόρων μας, τα παρακάτω:

1.1.- Δεν υπάρχουν πολλές, αλλά μόνο ΜΙΑ ιατροδικαστική έκθεση. Είναι περιττό να υπενθυμίζουμε ότι το Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου ΔΕΝ υπέχει θέση ιατροδικαστικής έκθεσης.

1.2.- Σ΄ αυτήν διαπιστώθηκαν κατά τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε την 04.09.2023 και καταγράφηκαν στην έκθεση πολλαπλές κακώσεις επί της κεφαλής που αποκλείεται να προκλήθηκαν όλες από πτώση εξ ιδίου ύψους και αποδεικνύουν τον ξυλοδαρμό που προηγήθηκε.

1.3.- Τα παραπάνω επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής και δεν άφησε καμιά αμφιβολία ότι οι κακώσεις αριστερά κροταφικά και στο ριζορίνιο προκλήθηκαν από θλόν όργανο, τόσο στην από 30.01.2024 ένορκη κατάθεση που έδωσε στα πλαίσια της διενεργούμενης Ε.Δ.Ε. για τους εμπλεκόμενους, τότε, και ήδη κατηγορούμενους αστυνομικούς, όσο και στο από 11.01.2024 έγγραφο του προς την Εισαγγελία.

1.4.- Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ό,τι από την πρώτη στιγμή υποστήριξε η οικογένειά του: Ότι το ισχαιμικό επεισόδιο από το οποίο επήλθε ο θάνατος του ήταν αποτέλεσμα της στρεσογόνας κατάστασης που βίωσε συνέπεια του ξυλοδαρμού του από αστυνομικούς σε έδαφος γνωστής σ΄ αυτούς προϋπάρχουσας πάθησης.

2.1.- Προφανώς και η ιατροδικαστική έκθεση δεν ήταν το μόνο στοιχείο, στο οποίο ο κ. Εισαγγελέας θεμελίωσε την κρίση του και άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών των Τ.Α.Ε. για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από κοινού, αλλά και τα λοιπά επιμέρους στοιχεία της δικογραφίας συνολικά και συνδυασμένα θεωρούμενα.

2.2. – Τα οποία – αυτά και όσα ακόμα συνελέγησαν – ερευνήθηκαν επιμελώς και αξιολογήθηκαν και από την κ. Ανακρίτρια Χανίων, η οποία μετά την απολογία των και σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως τους επέβαλε τον περιοριστικό όρο της εγγυοδοσίας ποσού 20.000 ευρώ σε δύο εξ αυτών και ποσού 5.000 ευρώ στους λοιπούς.

3.1.- Ασφαλώς και δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, έστω και με περιοριστικούς όρους.

3.2.- Μας εξοργίζει όμως, ότι συνεχίζουν να κυκλοφορούν ένστολοι, ένοπλοι και πειθαρχικά ατιμώρητοι. Έχοντας πλήρη κάλυψη από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη!

4.1.- Κυρίως όμως μας εκπλήσσει η πρωτοφανής παρέμβαση της τοπικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., όπως εκφράστηκε στη συνέντευξη τύπου και ιδίως στη διαρροή δημοσιευμάτων για την υπόθεση μας – δημοσιευμάτων που μαρτυρούν εκ των έσω γνώση της σχετικής ποινικής δικογραφίας – με διάθεση υποκατάστασης των δικαιοδοτικών οργάνων της Πολιτείας. Θεσμικά δεν μπορεί η ΕΛ.ΑΣ. να αναλάβει ρόλο Ανακριτή, Εισαγγελέα ή και του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και να απαλλάξει από τώρα τους αστυνομικούς, δηλώνοντας σε συνέντευξη τύπου σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι «η δικαιοσύνη έχει πέσει θύμα του ιατροδικαστή … αλλά ευτυχώς υπάρχει μία Εισαγγελέας που είναι διατεθειμένη να φτάσει όλες τις υποθέσεις μέχρι το τέλος».

4.2.- Το αν η δικαιοσύνη έχει πέσει θύμα του ιατροδικαστή, την πρωταρχική ευθύνη έχει η Πολιτεία που του ανέθεσε τέτοια καθήκοντα. Και η δικαιοσύνη θα αποδώσει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι! Δεν μπορεί όμως η τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να παρεμβαίνει ανοικτά, ωμά και απροκάλυπτα σε ερευνώμενη τώρα από τη δικαιοσύνη υπόθεση, που βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, προκειμένου να μεταστρέψει την πορεία της «νουθετώντας» τους Δικαστές και τους άλλους Εισαγγελείς. Και να επιχειρεί να θέσει εκποδών όχι μόνο την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά και όλες τις άλλες αποδείξεις που δεν ωφελούν τους κατηγορουμένους. Και δίκην δικαστή να αποφαίνεται ότι αδίκως κατηγορήθηκαν οι αστυνομικοί, επαναλαμβάνοντας τα επιχειρήματα τους.

4.3.- Αναρωτιόμαστε αν η υπόθεση του ιατροδικαστή βγήκε τώρα με τόσο εκκωφαντικό τρόπο, κυρίως για την υπόθεση μας. Που δεν χωράει στο ίδιο «τσουβάλι» με καμμιά άλλη. Ενόψει μάλιστα του πέρατος της ανάκρισης και της κρίσης του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη. Τα ανήλικα ορφανά παιδιά του Κώστα Μανιουδάκη είναι ΘΥΜΑΤΑ της παράνομης δράσης οργάνων της ελληνικής πολιτείας, που τώρα επαναθυματοποιούνται, και δη δημόσια, με τον πιο αισχρό τρόπο.

5.1.- Σε προηγούμενη ανακοίνωση μας είχαμε δηλώσει, ότι δεν θα επιτρέψουμε η δολοφονία του Κωστή Μανιουδάκη να μετρηθεί ως άλλο ένα «ατυχές περιστατικό», στο οποίο οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έδρασαν «εντός ορίων νόμιμης δράσης», γιατί η όξυνση της καταστολής και η αστυνομική αυθαιρεσία μόνο μεμονωμένα περιστατικά δεν είναι.

5.2.- Τέτοια δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η υπόθεση μας. Τον αγώνα για την αμετάκλητη καταδίκη των ενόχων της δολοφονίας του Κωστή Μανιουδάκη θα τον φτάσουμε μέχρι τέλους. Και μας αφορά όλους γιατί αν δεν αντιπαλέψουμε αυτή την κατάσταση, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα στραφούν απέναντί μας.

Για την οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας

Μανώλης Παπαδομανωλάκης, Θανάσης Καμπαγιάννης, Μαρία Παπαδάκη»

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