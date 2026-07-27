Φωτιά σε πάρκινγκ μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Συγκεκριμένα η φωτιά έχει ξεσπάσει σε ισόγειο πάρκινγκ μονοκατοικίας, στην οδό Εμμανουήλ Κομνηνού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10.45 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

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