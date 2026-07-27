Φωτιά σε πάρκινγκ μονοκατοικίας στα Άνω Λιόσια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής.
Συγκεκριμένα η φωτιά έχει ξεσπάσει σε ισόγειο πάρκινγκ μονοκατοικίας, στην οδό Εμμανουήλ Κομνηνού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10.45 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Διαβάστε επίσης:
Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στην Ευελπίδων για να απολογηθεί ο 28χρονος
Χανιά: Στον εισαγγελέα τοξικολόγος και ιατροδικαστής για να απολογηθούν για τις ψευδείς εκθέσεις
Η ιστορία της Ξάνθης μέσα από τις γεύσεις ενός ζαχαροπλαστείου 100 ετών (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.