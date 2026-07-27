Χανιά: Στον εισαγγελέα τοξικολόγος και ιατροδικαστής για να απολογηθούν για τις ψευδείς εκθέσεις

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Στον εισαγγελέα Χανίων απολογούνται ο 58χρονος ιατροδικαστής Χανίων και ο 69χρονος τοξικολόγος καθηγητής του ΠΑΓΝΗ.

Οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν στην εισαγγελία λίγο μετά τις 11 το πρωί και βρίσκονται κατηγορούμενοι για – μεταξύ άλλων- δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή πραγματογνωμοσύνη, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και σε συρροή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Οι δύο κατηγορούμενοι έδιναν ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις με σκοπό κατηγορούμενοι σε σοβαρές υποθέσεις, είτε να αθωωθούν, είτε να πέσουν στα μαλακά, έναντι αμοιβής.

Η υπόθεση συσχετίζεται μάλιστα με τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης», η οποία είχε εξαρθρωθεί πριν από έναν χρόνο στα Χανιά, με μέλη της να βρίσκονται ήδη προφυλακισμένα.

Για την περίπτωση των δύο επιστημόνων, διαπιστώθηκαν συνολικά οκτώ περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης.

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