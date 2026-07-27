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27.07.2026 10:09

Ισίδωρος Ντογιάκος: Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» του σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα

27.07.2026 10:09
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  • Η Ελληνική Αστυνομία απέτρεψε οργανωμένο σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα, το οποίο φέρεται να είχε ως στόχο τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.
  • Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 30χρονο υπήκοο Αιγύπτου, ενώ ως βασικός οργανωτής της επίθεσης κατονομάζεται ένας 31χρονος βαρυποινίτης που κρατείται στις φυλακές Διαβατών.
  • Στην υπόθεση εμπλέκεται ένας 27χρονος Έλληνας που αναζητείται ως προμηθευτής του εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς και ένα τέταρτο πρόσωπο που βρίσκεται υπό αστυνομική διερεύνηση.
  • Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη χειροβομβίδα κρυμμένη σε χάρτινο ποτήρι, καθώς και ένα περίστροφο με φυσίγγια στην οικία του 27χρονου.

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία μετά την αποκάλυψη σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, με πιθανό στόχο τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε στοιχείο της υπόθεσης, ενώ στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει και τέταρτο πρόσωπο.

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να αποτρέψει το οργανωμένο σχέδιο και να προχωρήσει στη σύλληψη δύο ατόμων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου. Ως βασικός οργανωτής της υπόθεσης φέρεται ένας 31χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν έναν 27χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ως προμηθευτής της χειροβομβίδας.

Τα τέσσερα πρόσωπα που ερευνούν οι Αρχές

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται:

  • Ένας 31χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και θεωρείται ο βασικός οργανωτής.
  • Ένας 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη στη Γλυφάδα.
  • Ένας 27χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον 30χρονο.
  • Ένα τέταρτο άτομο, το οποίο έχει μπει στο «κάδρο» των αστυνομικών ερευνών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι Αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο 30χρονος προετοίμαζε κάποιο χτύπημα και ξεκίνησαν άμεσα την παρακολούθησή του, καταγράφοντας τις κινήσεις του.

Το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο στη Γλυφάδα, την ώρα που συναντούσε έναν 27χρονο Έλληνα.

Μόλις ολοκληρώθηκε η συνάντησή τους, οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν και συνέλαβαν τον 30χρονο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, είχε λάβει εντολή από τον κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών να παραλάβει τη χειροβομβίδα. Στη συνέχεια, θα περίμενε τηλεφώνημά του, προκειμένου να ενημερωθεί για το σημείο στο οποίο θα την τοποθετούσε.

Το περίστροφο και η χειροβομβίδα μέσα σε χάρτινο ποτήρι

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον 30χρονο Αιγύπτιο.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο πατρικό του σπίτι, όπου εντόπισαν ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια.

Η χειροβομβίδα βρέθηκε μέσα σε χάρτινο ποτήρι και ήταν τυλιγμένη με πλαστικό δεματικό.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται, τόσο για τον εντοπισμό του 27χρονου όσο και για τη διερεύνηση του ρόλου του τέταρτου προσώπου που εξετάζεται στην υπόθεση.

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