Σαλαμίνα: Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκόολ, χειροπέδες στον πατέρα της και τον υπεύθυνο καφετέριας

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Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής ενημέρωση για 15χρονη κοπέλα που ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε καφετέρια στη Σαλαμίνα.

Όπως διαπιστώθηκε η ανήλικη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Την κοπέλα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο την μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο υπεύθυνο του καταστήματος αλλά και τον 51χρονο πατέρα της 15χρονης που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

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