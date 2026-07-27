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27.07.2026 11:41

Ο Ryan Gosling είναι ο νέος Ghost Rider της Marvel (Videos)

27.07.2026 11:41
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Ο Ράιαν Γκόσλινγκ εντάσσεται στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και θα υποδυθεί τον εμβληματικό ρόλο του Ghost Rider στη νέα αυτόνομη ταινία του χαρακτήρα, όπως ανακοινώθηκε από τη Marvel στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο.

Ο πρόεδρος της Marvel, Κέβιν Φάιγκ έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του πάνελ του κινηματογραφικού στούντιο με το κοινό να επικροτεί την επιλογή.

Το σενάριο της ταινίας θα γράψει Τζόναθαν σεναριογράφος του “Star Wars: Starfighter”. Την ταινία θα σκηνοθετήσει Σον Λέβι, ο οποίος μετά την τεράστια επιτυχία του «Deadpool & Wolverine» επιστρέφει για ακόμη μία παραγωγή του στούντιο.

Η νέα ταινία έχει ήδη προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στο 2028.

Η επιστροφή του Ghost Rider και της συμμετοχής του Γκόσλινγκ ψιθυριζόταν εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, αλλά η εμφάνιση του ηθοποιού στο Hall H την έκανε πραγματικότητα.

Ο χαρακτήρας του Τζόνι Μπλέιζ (Ghost Rider) δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα Γκάρι Φρίντριχ και τον καλλιτέχνη Μάικ Πλουγκ και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Marvel Spotlight No. 5 του 1972. Ένα χρόνο αργότερα, ο χαρακτήρας απέκτησε τη δική του σειρά βιβλίων.

Οι αναγνώστες γοητεύτηκαν από τον Μπλέιζ, οδηγό μοτοσικλέτας κασκαντέρ ο οποίος, σε μια συμφωνία με τον διάβολο, συνδέεται με έναν δαίμονα με το όνομα Zatharos. Μετατρέπεται σε ένα φλεγόμενο, φλογερό πνεύμα εκδίκησης.

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