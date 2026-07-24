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24.07.2026 12:44

Νέο ντοκιμαντέρ της Disney+ για τη ζωή της βραβευμένης με Όσκαρ Τζούλι Άντριους

24.07.2026 12:44
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Η Disney+ ετοιμάζει νέο ντοκιμαντέρ για τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Τζούλι Άντριους.

Η υπηρεσία streaming ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα «οριστικό» νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της Άντριους το 2027.

Η Τζούλι Άντριους, 90 ετών, είναι μια βραβευμένη Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, γνωστή για ταινίες Mary Poppins, The Sound of Music καιThe Princess Diaries.

Το ντοκιμαντέρ της Disney+ σκηνοθετείται από τον Ρ. Τζέι Κάτλερ και θα περιλαμβάνει πρωτοεμφανιζόμενο αρχειακό υλικό και νέες συνεντεύξεις.

«Αυτό το οριστικό πορτρέτο προσφέρει μια αποκαλυπτική εικόνα στο εξαιρετικό ταξίδι της Άντριους, από τις πρώτες της μέρες στο βρετανικό βοντβίλ μέχρι την ανάδειξή της σε παγκόσμια σούπερ σταρ. Χαρακτηρισμένη από ανθεκτικότητα, θλίψη, ανανέωση και διαρκή χάρη, η ιστορία της ξεπερνά κατά πολύ τα φώτα της δημοσιότητας» αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Σε δελτίο Τύπου, ο Κάτλερ επαίνεσε την Άντριους ως «αγαπημένη ερμηνεύτρια» και «πολιτισμικό σημείο αναφοράς».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις εξαιρετικές προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεράσει σε όλη της τη ζωή, τις οποίες εμβαθύνουμε σε αυτή την ταινία. Το να καθίσω με την Τζούλι, να μου επιτραπεί να μπω στον εσωτερικό της κόσμο, να την παρακολουθήσω να αναλογίζεται μια ζωή που έχει διαμορφώσει τόσες πολλές άλλες ζωές ήταν μια εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα», είπε ο σκηνοθέτης.

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