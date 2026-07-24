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24.07.2026 14:17

Μητσοτάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Δείξτε της την κατανόηση που της αξίζει»

24.07.2026 14:17
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Δεν πάει πολύς καιρός που ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, άφηνε αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι του θυμίζει τον Γιώργο Κωνσταντίνου που ανέβαινε στο παγκάκι από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει ουκ ολίγα σκηνικά έντασης και αναστάτωσης με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είτε στην Ολομέλεια, είτε με επίκεντρο τα εισαγγελικά αιτήματα για άρση ασυλίας της, στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια για την Συνταγματική Αναθεώρηση, ήταν η σειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη να αφήσει παρόμοιες αιχμές, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τα έδρανα της Πλεύσης, παρενέβαινε συνεχώς στην ομιλία του με ατάκες εκτός μικροφώνου.

Ώσπου κάποια στιγμή σημειώθηκε ο εξής διάλογος:

Κ.Μ.: …αν αφήσει η κ. Κωνσταντοπούλου [να συνεχίσω], μάλλον επειδή γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, είστε υπερδραστήρια, κ. Κωνσταντοπούλου. Αντιμετωπίστε την κ. Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει

Ζ.Κ.: Τι εννοείτε;

Κ.Μ.: Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ, όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.

Ζ.Κ.: Μήπως να πάω να κάνω και κανένα παιδί κ. Μητσοτάκη;

Μετά την ολοκλήρωση της δευτερολογίας Ανδρουλάκη, με την οποία επανήλθε για να απαντήσει στον πρωθυπουργό για τα περί «εκτροπής», ανακοινώθηκε από το προεδρείο ότι επόμενη ομιλήτρια ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βλέποντας τον πρωθυπουργό να σηκώνεται για να φύγει, ρώτησε ειρωνικά «πού πάτε κ. Μητσοτάκη, καθίστε να ακούσετε». Με τον Μητσοτάκη να απαντά «εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σας ακούσω κ. Κωνσταντοπούλου, με αυτή τη συμπεριφορά».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:08
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