Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον Γιώργο Σταυριανό

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Το ΚΚΕ «αποχαιρετά με θλίψη τον μουσικοσυνθέτη, λογοτέχνη και πανεπιστημιακό Γιώργο Σταυριανό, μια πολυσχιδή προσωπικότητα με ξεχωριστή και πολύτιμη προσφορά στην καλλιτεχνική και πνευματική ζωή του τόπου», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και προσθέτει:

«Ο Γιώργος Σταυριανός υπήρξε δημιουργός βαθιάς ευαισθησίας, που αποτυπώθηκε στη λυρικότητα και την ποιητικότητα του έργου του. Με τις μελωδίες και τα τραγούδια του, που εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν, ανέδειξε με λεπτότητα τα αισθήματα, τις αγωνίες και τις αναζητήσεις του ανθρώπου. Στη μακρόχρονη πορεία του συναντήθηκε δημιουργικά με σπουδαίους συνθέτες, στιχουργούς, μουσικούς και τραγουδιστές και μαζί υπηρέτησαν μια τέχνη υψηλής αισθητικής, που φωτίζει τον πλούτο της ανθρώπινης ύπαρξης και καλλιεργεί την ευαισθησία και το αισθητικό κριτήριο. Η ίδια η βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τη νέα γενιά διαπερνούσε το λογοτεχνικό και το διδακτικό του έργο. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της χώρας».

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους, τους φίλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που αγάπησαν το έργο του.

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