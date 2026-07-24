Νέα επίθεση Άδωνι σε Σαλμά: Ας αφήσει ο συκοφάντης τους λεονταρισμούς

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο… πόλεμος Άδωνι Γεωργιάδη – Μάριου Σαλμά μετά τις αποκαλύψεις του ανεξάρτητου βουλευτή για επαφές του υπουργού Υγείας με τον ισχυρό άνδρα της Novartis και με προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης αυτής.

Μετά την εκδήλωση προθέσεων από πλευράς Σαλμά να καταθέσει μήνυση κατά Γεωργιάδη, ο υπουργός Υγείας προσέφυγε και πάλι στα social media και τον κάλεσε να… αφήσει τους λεονταρισμούς.

Αναλυτικά, ο Ά. Γεωργιάδης έγραψε ότι «επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την δικογραφία. Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές· το δικηγορικό γραφείο του κ. Σαράκη κλπ. Σημειωτέον ότι τα έγγραφα αυτά αν και κατατέθηκαν στον δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί ούτε προχώρησε σε καμμία νομική ενέργεια κατά της κας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν. Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο. Για τον ΕΟΠΥΥ και το χάρισμα του προστίμου θα επανέλθω εντός της ημέρας…».

Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την… pic.twitter.com/T0M517S5Ku — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 24, 2026

Κάτι μας λέει ότι θα… κρατήσει χρόνια αυτή η κολώνια, που λέει και το άσμα.

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