search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 12:25
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2026 10:14

Νέα επίθεση Άδωνι σε Σαλμά: Ας αφήσει ο συκοφάντης τους λεονταρισμούς

24.07.2026 10:14
SALMAS_GEORGIADIS

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο… πόλεμος Άδωνι ΓεωργιάδηΜάριου Σαλμά μετά τις αποκαλύψεις του ανεξάρτητου βουλευτή για επαφές του υπουργού Υγείας με τον ισχυρό άνδρα της Novartis και με προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης αυτής.

Μετά την εκδήλωση προθέσεων από πλευράς Σαλμά να καταθέσει μήνυση κατά Γεωργιάδη, ο υπουργός Υγείας προσέφυγε και πάλι στα social media και τον κάλεσε να… αφήσει τους λεονταρισμούς.

Αναλυτικά, ο Ά. Γεωργιάδης έγραψε ότι «επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την δικογραφία. Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές· το δικηγορικό γραφείο του κ. Σαράκη κλπ. Σημειωτέον ότι τα έγγραφα αυτά αν και κατατέθηκαν στον δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί ούτε προχώρησε σε καμμία νομική ενέργεια κατά της κας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν. Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο. Για τον ΕΟΠΥΥ και το χάρισμα του προστίμου θα επανέλθω εντός της ημέρας…».

Κάτι μας λέει ότι θα… κρατήσει χρόνια αυτή η κολώνια, που λέει και το άσμα.

Διαβάστε επίσης

«Καλή τύχη…»

Νατάσα Παζαΐτη: Η βόλτα με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή στο κέντρο της Αθήνας

Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Τι περιλαμβάνει το μενού της δεξίωσης στο Προεδρικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
botsi-genethlia-new
LIFESTYLE

Τζένη Μπότση:«Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή»

diastima-zaxari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Για πρώτη φορά βρέθηκε «ζάχαρη» στο Διάστημα – Τι μπορεί να σημαίνει για τη ζωή στη Γη

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας

asthenoforo-syros
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Η διασώστρια πήγε στο σπίτι του ζευγαριού με μαχαίρι, αεροβόλο και λοστό – Τι αποκαλύπτει βίντεο

marinakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Μαρινάκης έκανε… σπόιλερ στην «Οδύσσεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Στενή» η πόρτα της ΕΛΑΣ για τους «πρώην»

SYROS_ISLAND
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Θρίλερ με τον θάνατο της διασώστριας, ο καβγάς εξελίχθηκε σε τραγωδία

mitsotakis- tsipras- androulakis – syrigos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ερώτημα των… διακοπών ο χρόνος εκλογών, οι εκκρεμότητες του Τσίπρα, το… Παγκρήτιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και το παζλ του Συρίγου με τα F35 και S400

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 12:24
botsi-genethlia-new
LIFESTYLE

Τζένη Μπότση:«Υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου χωρίς φίλτρα και χωρίς ντροπή»

diastima-zaxari-2
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Για πρώτη φορά βρέθηκε «ζάχαρη» στο Διάστημα – Τι μπορεί να σημαίνει για τη ζωή στη Γη

GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας

1 / 3