Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Τι περιλαμβάνει το μενού της δεξίωσης στο Προεδρικό

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Με το βλέμμα στραμμένο στον… ουρανό – λόγω προβλέψεων της ΕΜΥ για κακοκαιρία – πραγματοποιείται απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο η παραδοσιακή δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στη χώρα.

Για το ποιος θα πάει στη δεξίωση και ποιος όχι, το topontiki.gr φρόντισε να ενημερώσει εγκαίρως, ωστόσο, ενδιαφέρον έχει και το μενού που θα προσφέρει στους περίπου 1.700 καλεσμένους του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι θα υπάρχει finger food με κρύους μεζέδες (σολομός, virginia ham, κ.λπ.) και ζεστά μεζεδάκια (μπιφτεκάκια και λουκουμάδες τυριού με λιαστή τομάτα), ενώ από ποτά θα σερβίρεται μόνο κρασί, aperol και negroni, καθώς και αναψυκτικά, χυμοί και κρύο τσάι.

Στα highlights περιλαμβάνεται και παγωτατζής ο οποίος θα σερβίρει παγωτά τεσσάρων γεύσεων από παραδοσιακό καρότσι.

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