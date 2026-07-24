24 Ιουλίου 1974: Η Δημοκρατία επέστρεψε – Πόσο ισχυρή είναι 52 χρόνια μετά; (photos/videos)

Takeaways by to pontiki AI Η άφιξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου 1974 σηματοδότησε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μετά την επταετή δικτατορία.

Η Μεταπολίτευση αποτέλεσε μια περίοδο σημαντικών κοινωνικών και πολιτικών κατακτήσεων, μεταμορφώνοντας τη χώρα σε μια σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία με ελεύθερους θεσμούς και κοινωνικά δικαιώματα.

Παρά τη μακροβιότητα της κοινοβουλευτικής ομαλότητας, η σύγχρονη ελληνική Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, όπως η θεσμική διαφάνεια, η αστυνομική αυθαιρεσία και η ελευθερία του Τύπου.

Η αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα και η υποχώρηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς υποδεικνύουν ότι η προστασία της Δημοκρατίας απαιτεί συνεχή εγρήγορση και λογοδοσία.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου 1974, το αεροπλάνο που μετέφερε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή από το Παρίσι προσγειωνόταν στην Αθήνα. Η εικόνα έμελλε να γίνει το σύμβολο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, έπειτα από επτά χρόνια δικτατορίας, βασανιστηρίων, εξοριών, λογοκρισίας και κατάλυσης κάθε έννοιας λαϊκής κυριαρχίας.

Όμως η Δημοκρατία δεν επέστρεψε απλώς επειδή αφίχθη ένας πολιτικός ηγέτης στο αεροδρόμιο. Η χούντα κατέρρευσε κάτω από το βάρος των εγκλημάτων της, της αντίστασης του ελληνικού λαού και, τελικά, της εθνικής τραγωδίας που προκάλεσε στην Κύπρο. Η Μεταπολίτευση δεν χαρίστηκε από πάνω. Κατακτήθηκε από εκείνους που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, αντιστάθηκαν και αρνήθηκαν να συνηθίσουν τον φόβο.

Πενήντα δύο χρόνια αργότερα, η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία παραμένει η μακροβιότερη περίοδος κοινοβουλευτικής ομαλότητας στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ο στρατός επέστρεψε στους στρατώνες, η Αριστερά νομιμοποιήθηκε, η μοναρχία καταργήθηκε οριστικά με δημοψήφισμα, η εξουσία άλλαξε πολλές φορές χέρια χωρίς τανκς, πραξικοπήματα ή εμφύλιες συγκρούσεις. Αυτά δεν είναι μικρά ούτε αυτονόητα επιτεύγματα.

Η επέτειος, όμως, δεν μπορεί να περιορίζεται σε δεξιώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, επετειακές δηλώσεις και ασπρόμαυρα πλάνα από την άφιξη Καραμανλή. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πώς επέστρεψε η Δημοκρατία το 1974. Είναι σε ποια κατάσταση βρίσκεται το 2026.

Και η απάντηση δεν επιτρέπει ούτε τον μηδενισμό ούτε τον εφησυχασμό: η Δημοκρατία άντεξε, αλλά οι ρωγμές της είναι πλέον ορατές.

Η Μεταπολίτευση δεν ήταν η «ρίζα όλων των δεινών»

Για χρόνια, ένα μεγάλο τμήμα της πολιτικής και οικονομικής ελίτ παρουσίαζε τη Μεταπολίτευση περίπου ως ιστορικό ατύχημα. Χρέη, πελατειακό κράτος, συνδικαλισμός, κοινωνικές διεκδικήσεις, δημόσια υγεία, ακόμη και η διεύρυνση της πολιτικής συμμετοχής τοποθετήθηκαν βολικά κάτω από την ίδια απαξιωτική ετικέτα: «οι παθογένειες της Μεταπολίτευσης».

Η αφήγηση αυτή υπήρξε βαθιά επιλεκτική. Η Μεταπολίτευση είχε αντιφάσεις, συμβιβασμούς, πελατειακές σχέσεις, διαφθορά και ένα κράτος που δεν απαλλάχθηκε ποτέ ολοκληρωτικά από τους παλιούς μηχανισμούς του. Ήταν όμως ταυτόχρονα η περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα μεταμορφώθηκε από μια φοβική, αυταρχική και βαθιά διχασμένη κοινωνία σε μια ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ και έκλεισε θεσμικά ο κύκλος του Εμφυλίου. Αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση. Καταργήθηκαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Θεμελιώθηκε ένα προοδευτικό Σύνταγμα, εμπεδώθηκε η ελεύθερη κομματική δράση και οικοδομήθηκαν θεσμοί κοινωνικού κράτους. Δημιουργήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος, εκσυγχρονίστηκε το οικογενειακό δίκαιο, ενισχύθηκε η ισότητα των φύλων και διευρύνθηκε η πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Άνθρωποι που επί δεκαετίες βρίσκονταν στο πολιτικό περιθώριο απέκτησαν φωνή. Οι εργαζόμενοι οργανώθηκαν, οι γυναίκες διεκδίκησαν αυτονομία και δικαιώματα, η νεολαία μπήκε δυναμικά στη δημόσια ζωή. Η κοινωνική άνοδος έπαψε να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των οικογενειών με χρήματα, διασυνδέσεις και «ορθά» πολιτικά φρονήματα.

Αυτό ακριβώς ενόχλησε όσους επιχείρησαν αργότερα να ταυτίσουν τη Μεταπολίτευση με την ανομία και τη σπατάλη. Δεν τους ενοχλούσαν μόνο οι πραγματικές δυσλειτουργίες της. Τους ενοχλούσε και η δημοκρατικοποίηση της εξουσίας, η είσοδος των «από κάτω» στην Ιστορία, η ιδέα ότι η υγεία, η παιδεία, η εργασία και η αξιοπρέπεια μπορούν να θεωρούνται δικαιώματα και όχι εμπορεύματα.

Η Μεταπολίτευση, επομένως, δεν χρειάζεται αγιογραφία. Χρειάζεται υπεράσπιση απέναντι σε εκείνους που χρησιμοποιούν τα λάθη της για να απονομιμοποιήσουν τις κοινωνικές και δημοκρατικές κατακτήσεις της.

Δημοκρατία χωρίς λογοδοσία;

Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι αυταρχικό καθεστώς. Έχει ελεύθερες εκλογές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, δικαστήρια, συνδικάτα, ανεξάρτητες αρχές, ενεργούς πολίτες και μέσα ενημέρωσης που εξακολουθούν να ερευνούν και να αποκαλύπτουν. Όποιος εξισώνει μηχανικά τη σημερινή κατάσταση με τη δικτατορία προσβάλλει την ιστορική αλήθεια και υποτιμά τα εγκλήματα της χούντας.

Αλλά η Δημοκρατία δεν κρίνεται μόνο από το εάν στήνονται κάλπες κάθε τέσσερα χρόνια. Κρίνεται από το εάν η εξουσία ελέγχεται, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα, οι πολίτες προστατεύονται από την αυθαιρεσία και οι ισχυροί λογοδοτούν πραγματικά.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών αποκάλυψε μια βαθιά θεσμική πληγή. Πολιτικός αρχηγός, δημοσιογράφοι, υπουργοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και επιχειρηματίες βρέθηκαν στο στόχαστρο κρατικών παρακολουθήσεων ή του παράνομου λογισμικού Predator. Τέσσερα πρόσωπα καταδικάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2026 για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, ενώ διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα για βαρύτερα αδικήματα.

Η Δημοκρατία τραυματίζεται όταν η επίκληση του «εθνικού συμφέροντος» μετατρέπεται σε σκοτεινό δωμάτιο όπου κανείς δεν ελέγχει εκείνους που παρακολουθούν τους πάντες. Τραυματίζεται όταν οι ανεξάρτητες αρχές εμποδίζονται, όταν η κοινοβουλευτική διερεύνηση γίνεται με κλειστές πόρτες και όταν η ευθύνη διαλύεται σε μια αλυσίδα υπηρεσιακών παραγόντων, ιδιωτών και απορρήτων.

Το ίδιο ισχύει για την αστυνομική αυθαιρεσία. Η αστυνομία είναι αναγκαίος θεσμός της Δημοκρατίας, όχι όμως εξουσία υπεράνω του νόμου. Οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για υπέρμετρη βία σε διαδηλώσεις, κακομεταχείριση κρατουμένων, αυθαίρετους ελέγχους, βία απέναντι σε Ρομά, πρόσφυγες και μετανάστες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες «κακές στιγμές». Το κρίσιμο δεν είναι μόνο εάν σημειώνεται ένα περιστατικό αυθαιρεσίας. Είναι εάν διερευνάται γρήγορα, ανεξάρτητα και αποτελεσματικά ή εάν καλύπτεται πίσω από την αυτόματη εκδοχή του κρατικού μηχανισμού.

Το δημοκρατικό κράτος δεν αποδεικνύει την ισχύ του όταν χτυπά τον αδύναμο. Την αποδεικνύει όταν μπορεί να ελέγξει τον ένοπλο εκπρόσωπό του.

Η ενημέρωση στα χέρια λίγων

Μια Δημοκρατία μπορεί να έχει εκατοντάδες τηλεοπτικούς σταθμούς, ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και παρ’ όλα αυτά να υποφέρει από έλλειμμα πολυφωνίας. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον η προληπτική λογοκρισία της χούντας. Είναι η οικονομική εξάρτηση, η συγκέντρωση ιδιοκτησίας, η δυνατότητα λίγων ισχυρών ομίλων να καθορίζουν ποια θέματα θα κυριαρχήσουν και ποια θα εξαφανιστούν.

Η Ελλάδα κατέλαβε το 2026 την 86η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου. Παρά τη μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2025, παρέμεινε για πέμπτη διαδοχική χρονιά στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα επισημαίνουν τις οικονομικές πιέσεις, τις παρακολουθήσεις, τις καταχρηστικές αγωγές και τα προβλήματα ανεξαρτησίας των μέσων.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα της συγκέντρωσης: η έκθεση του Κέντρου για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των ΜΜΕ χαρακτηρίζει υψηλού κινδύνου τη διασταυρούμενη συγκέντρωση ιδιοκτησίας και ανεπαρκείς τις ρυθμιστικές εγγυήσεις. Centre for Media Pluralism and Media Freedom.

Η κατάταξη από μόνη της δεν αποτελεί ιερό και αδιαμφισβήτητο μέτρο. Είναι όμως αδύνατον μια ευρωπαϊκή Δημοκρατία να βρίσκεται σταθερά στον πάτο της ΕΕ και να απαντά ότι δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα.

Η ελευθερία του Τύπου δεν αφορά μόνο τους δημοσιογράφους. Αφορά το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει τι κάνουν εκείνοι που κυβερνούν, πού διοχετεύεται το δημόσιο χρήμα, ποιοι επηρεάζουν τις αποφάσεις και ποιοι προστατεύονται από τη σιωπή.

Η ανισότητα είναι και δημοκρατικό πρόβλημα

Η κοινωνική ανισότητα συζητείται συνήθως ως οικονομικό ζήτημα. Είναι όμως και βαθιά δημοκρατικό. Ένας πολίτης που εργάζεται αδιάκοπα για να πληρώσει το ενοίκιο, που περιμένει μήνες για ιατρική εξέταση, που δεν μπορεί να σπουδάσει το παιδί του ή να κάνει λίγες ημέρες διακοπών, δεν συμμετέχει στην πολιτική ζωή από την ίδια θέση με εκείνον που διαθέτει χρήματα, πρόσβαση και επιρροή.

Η χώρα έχει αφήσει πίσω τα πιο δραματικά χρόνια της χρεοκοπίας. Η ανεργία έχει μειωθεί, η οικονομία αναπτύσσεται και τα δημόσια οικονομικά έχουν σταθεροποιηθεί. Η μακροοικονομική ανάκαμψη, όμως, δεν έχει μετατραπεί σε ανάλογη ασφάλεια για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας το 2025 παρέμενε στο 68,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το ποσοστό όσων κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε στο 27%.

Η ανισότητα διαβρώνει την εμπιστοσύνη, τροφοδοτεί τον κυνισμό και δημιουργεί την αίσθηση ότι οι κανόνες είναι αυστηροί για τους πολλούς και διαπραγματεύσιμοι για τους ισχυρούς. Όταν η κοινωνική κινητικότητα παγώνει, η Δημοκρατία κινδυνεύει να μετατραπεί σε τυπικό δικαίωμα επιλογής ανάμεσα σε κόμματα, χωρίς πραγματική δυνατότητα των πολιτών να επηρεάσουν τη ζωή τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς υποχωρεί. Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ, μόλις το 24% των πολιτών στην Ελλάδα δήλωνε το 2025 υψηλή ή σχετικά υψηλή εμπιστοσύνη στην εθνική κυβέρνηση, έναντι 32% το 2023 και μέσου όρου 40% στις χώρες του οργανισμού. ΟΟΣΑ

Η απαξίωση των θεσμών δεν γεννιέται επειδή οι πολίτες έγιναν ξαφνικά «αντισυστημικοί». Τροφοδοτείται όταν οι υποθέσεις μένουν χωρίς απαντήσεις, όταν οι ευθύνες μεταφέρονται διαρκώς προς τα κάτω και όταν η αίσθηση της ατιμωρησίας γίνεται ισχυρότερη από την πίστη στη δικαιοσύνη.

Η Δημοκρατία δεν κληρονομείται – κατακτάται καθημερινά

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Μεταπολίτευσης είναι ίσως ότι δύο γενιές Ελλήνων μεγάλωσαν θεωρώντας τη Δημοκρατία φυσικό περιβάλλον. Δεν γνώρισαν απαγορευμένα κόμματα, εξορίες, στρατοδικεία ή τανκς στους δρόμους. Αυτή ακριβώς η επιτυχία, όμως, κρύβει έναν κίνδυνο: ό,τι θεωρείται αυτονόητο παύει να προστατεύεται.

Οι σύγχρονες Δημοκρατίες σπανίως καταλύονται μέσα σε μία νύχτα. Φθείρονται σταδιακά. Με την κανονικοποίηση της παρακολούθησης, την υποταγή της ενημέρωσης, τη συρρίκνωση της λογοδοσίας, την επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές, την αστυνομική αυθαιρεσία και την εμπέδωση της άποψης ότι οι ανισότητες είναι φυσικός νόμος.

Δεν χρειάζονται τανκς όταν οι πολίτες πείθονται ότι τίποτε δεν αλλάζει. Δεν χρειάζεται λογοκρισία όταν τα κρίσιμα θέματα θάβονται μέσα στον θόρυβο. Δεν χρειάζεται απαγόρευση της πολιτικής όταν η ανασφάλεια και η επιβίωση δεν αφήνουν χρόνο και δύναμη για συμμετοχή.

Στις 24 Ιουλίου δεν τιμούμε μόνο την πτώση μιας δικτατορίας. Τιμούμε την ιδέα ότι κανένας κυβερνήτης, καμία υπηρεσία, κανένα επιχειρηματικό συμφέρον και κανένας ένοπλος μηχανισμός δεν βρίσκεται πάνω από τον πολίτη και τον νόμο.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, η Ελληνική Δημοκρατία παραμένει ισχυρή. Δεν είναι, όμως, τόσο ισχυρή ώστε να αντέχει απεριόριστη αδιαφάνεια, ανισότητα και ατιμωρησία.

Διαβάστε επίσης:

Novartis: Η ΕΛΑΣ ζητά την απομάκρυνση Γεωργιάδη μετά τις αποκαλύψεις Σαλμά

Μαρινάκης για ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά των Ενόπλων Δυνάμεων

«Να τονίζουμε το αυτοδημιούργητο του Κασσελάκη»: Οι οδηγίες στα μέλη των Δημοκρατών πώς να μιλούν σε πολίτες και media