Καιρός: Από τον Ιούλιο στον Σεπτέμβρη σε λίγες ώρες – Τα πάνω… κάτω με ραγδαία πτώση θερμοκρασίας και 24ωρη κακοκαιρία!

Takeaways by to pontiki AI Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού λόγω της απότομης εισβολής ψυχρής αέριας μάζας που προκαλεί ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διαρκέσουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, οπότε και αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

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Αλλάζουμε σελίδα εντυπωσιακά και περνάμε από τη βαριά ζέστη του Ιουλίου σε σκηνικό Σεπτέμβρη μέσα σε ελάχιστες ώρες. Η μεγάλη ανατροπή στο σκηνικό του καιρού επιτέλους ήρθε, ο καύσωνας αποτελεί πλέον παρελθόν και η θερμοκρασιακή ανάκαμψη που περιμέναμε είναι εδώ.

Ωστόσο, η μετάβαση γίνεται με βίαιο τρόπο. Ο συνδυασμός ενός πολυήμερου καύσωνα με την απότομη εισβολή μιας ψυχρής αέριας μάζας δημιουργεί το απόλυτο εκρηκτικό κοκτέιλ για την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει ραγδαία πτώση της τάξης των 10 έως 17 βαθμών Κελσίου.

Σχεδόν όλη η χώρα μπαίνει σε κλοιό κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, επικίνδυνα μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Ο χάρτης των προειδοποιήσεων: Πού απαιτείται μέγιστη προσοχή

Σε κατάσταση Κόκκινου Συναγερμού και μέγιστης ετοιμότητας βρίσκονται από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα τα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας (παράλια Λάρισας και Μαγνησίας), ενώ από το μεσημέρι περιλαμβάνονται οι Σποράδες καθώς και η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια.

Παράλληλα, σε Πορτοκαλί Προειδοποίηση και αυξημένη ετοιμότητα τίθενται από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ η Κεντρική Μακεδονία (νομοί Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης), από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα η Ηπειρωτική Ανατολική Θεσσαλία (εσωτερικό νομών Λάρισας και Μαγνησίας), από τις απογευματινές ώρες έως αργά το βράδυ η Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και από αργά το βράδυ τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη).

Τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στις Σποράδες, την Εύβοια, τα Νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Μαγνησία.

Το καιρικό μενού για σήμερα, Παρασκευή (24/7)

Εκτός από το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, ολόκληρη η χώρα θα επηρεαστεί από το κύμα της κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι στην Κεντρική Μακεδονία και γρήγορα θα επεκταθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα να εστιάζονται στα παραθαλάσσια τμήματα, τις Σποράδες, καθώς και στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Από το απόγευμα θα επηρεαστεί η Ανατολική Στερεά, ενώ από αργά το βράδυ τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ στο Βόρειο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Η υποχώρηση του υδραργύρου θα είναι εντυπωσιακή. Η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, από νωρίς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, δίνοντας μπόρες και καταιγίδες έως το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί μέτριας έντασης, για να στραφούν το βράδυ σε βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και αργότερα Βαρδάρης στον Θερμαϊκό έως 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει σημαντική πτώση, κυμαινόμενο από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική του Σαββάτου (25/7)

Το Σάββατο οι ισχυρές βροχές θα επιμείνουν για λίγες ώρες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, όμως στη συνέχεια η εικόνα του καιρού βελτιώνεται αισθητά πανελλαδικά. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμα, προσφέροντας απόλυτη δροσιά.

Λίγη υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Στην πορεία επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα, αφού το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας!

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