Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 49χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη

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Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 49χρονος, έπειτα από καταγγελία ότι προσέγγισε και παρενόχλησε σεξουαλικά μία ανήλικη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες το απόγευμα και ακολούθησε η σύλληψη του 49χρονου από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Ο άντρας κρατείται και θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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