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24.07.2026 08:58

«Όπου φύγει – φύγει» οι Αθηναίοι: Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά

24.07.2026 08:58
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Με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Παρασκευής η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τους αγαπημένους τους καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ήδη από τις 6 το πρωί, οι δρόμοι γύρω από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας ήταν γεμάτοι οχήματα, ενώ σε αρκετά σημεία καταγράφονταν καθυστερήσεις από την είσοδο του Πειραιά έως και τις πύλες επιβίβασης των πλοίων. Η αυξημένη κίνηση αποδίδεται στην κορύφωση της εξόδου των αδειούχων, καθώς πολλοί επέλεξαν να εκμεταλλευτούν το Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές.

Ενδεικτική της εικόνας που επικρατεί είναι η κατάσταση στα δρομολόγια προς τα νησιά των Κυκλάδων, με εκατοντάδες επιβάτες να σχηματίζουν ουρές για την επιβίβασή τους.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα πλοία που αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής, τα οποία ταξιδεύουν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες.

Καθημερινά εκτελούνται δεκάδες δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, οι Σποράδες και τα Δωδεκάνησα, προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες που επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια τουλάχιστον μία έως μιάμιση ώρα πριν από την αναχώρηση των πλοίων τους, προκειμένου να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις λόγω της αυξημένης κίνησης.

Όπως όλα δείχνουν, σε λίγες ημέρες τη σκυτάλη αναμένεται να πάρουν οι αδειούχοι του Αυγούστου, οπότε και η επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

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