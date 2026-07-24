Θεσσαλονίκη: Σε σταθερή κατάσταση κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του

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Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στη Θεσσαλονίκη ένα κοριτσάκι 2.5 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, μετά την έγκαιρη παρέμβαση ναυαγοσώστη που του έκανε ΚΑΡΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πολυχρόνου, και μετά την παρέμβαση του ναυαγοσώστη, το κοριτσάκι ανέκτησε άμεσα τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας κι από εκεί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Το παιδί είχε πιει αρκετό νερό και οι γιατροί φοβούνται μήπως υποστεί κάποια λοίμωξη, ωστόσο είναι σε σταθερή κατάσταση.

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